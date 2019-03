Auf Sprint-Oldies Beckering und Dorschner ist Verlass

HalleDass Karl Dorschner vom TV 48 Coburg und Hermann Beckering von der Spvg Ahorn nicht nur mit Abstand die besten Seniorenleichtathleten des Leichtathletik-Kreises Oberfranken West sind, bewiesen die beiden einmal mehr bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Halle an der Saale. Dorschner und Beckering waren unter den insgesamt 1200 Teilnehmern die beiden einzigen aus dem heimischen Kreis und holten sich beide einen deutschen Meistertitel. Der Ahorner triumphierte über 60 Meter, der Coburger über 400 Meter.

Neben den Erfolgen gab es aber auch Enttäuschungen. Beckering zog sich nach seinem Sieg im 60-Meter-Sprint-Rennen im Zieleinlauf eine leichte Zerrung zu. Im folgenden 200-Meter-Sprint musste er das Rennen trotz intensiver Behandlung wegen stark auftretender Oberschenkelschmerzen abbrechen. Dadurch war auch sein Start über 400 Meter nicht möglich.

Dorschner wurde beim 200-Meter-Endlauf disqualifiziert, da er in der Kurve die Bahninnenlinie leicht berührte. Über 400 Meter wurde der 48er seiner Favoritenrolle gerecht, wenngleich es sehr spannend zuging. Dorschner, der die deutsche Rangliste in der Saison 2018 über 100, 200 und 400 Meter in der Klasse M65 anführte, begann den Endlauf sehr flott, indem er die erste Runde in knapp 29 Sekunden anlief. Auch wenn der 48er in der Schlussphase in den Beinen Muskelprobleme hatte, durchlief er das Ziel als deutscher Meister in starken 1:02,64 Minuten. Dabei hatte Dorschner einen Vorsprung von zwei hundertstel Sekunden auf den Zweitplatzierten. Für Dorschner war es der 29. deutsche Meistertitel in der Seniorenklasse.

Beckering, der das erste Jahr der Altersklasse M80 angehört, setzte sich als Favorit über 60 Meter souverän durch. Nach einem sehr guten Start übernahm er die Spitze des Feldes und baute seine Führung bis ins Ziel kontinuierlich aus. Mit überragenden 9,18 Sekunden verfehlte der Ahorner Schülertrainer den Europarekord nur um eine eine hundertstel Sekunde. Dies ist die drittschnellste Zeit, die je über 60 Meter der M80 gelaufen wurde. "Ich hoffe, dass ich meine Muskelprobleme schnell in den Griff bekomme, damit ich bei der Hallenweltmeisterschaft (Anm. d. Red.: 24. bis 30. März in polnischen Torun) problemlos die 60, 200 und 400 Meter laufen kann", gibt sich Beckering zuversichtlich. Die Erfolgsbilanz des Ahorners liest sich wie folgt: Sieben Mal Weltmeister, sechs Mal Vizeweltmeister, sieben Mal Europameister, fünf Mal Vizeeuropameister, zehn Mal deutscher Meister und Mitinhaber von drei Weltrekorde in Staffelwettbewerben.