Alle Blicke gehen nach Großgarnstadt

116 Tage und über 2800 Stunden schlummerte die Kreisliga Coburg in der Winterpause. Um es noch genauer zu nehmen: Gute 170 000 Sekunden wird der 3:2-Siegtreffer von Christian Fischer (TSG Niederfüllbach) beim TV Ebern am Samstag her sein, wenn der Ball am Wochenende wieder rollt. Den 20. Spieltag eröffnet am Samstagabend um 17.30 Uhr der FC Coburg II und der SV Heilgersdorf, ehe am Sonntag um 15 Uhr das Schlagerspiel auf dem Programm steht: Der Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter, Großgarnstadt trifft auf Ketschendorf - mehr Topspiel geht nicht.

Das beste Heimteam der Liga empfängt die stärkste Gastmannschaft. Der beste Angriff trifft auf die beste Abwehr. Beide Teams können bereits ein Dutzend verschiedene Torschützen vorweisen, das heißt im Umkehrschluss, dass nicht nur die Erste Elf treffsicher ist. Unvergessen bleibt auch das dramatische Hinspiel Ende August. Damals führte die Buchberg-Elf lange Zeit mit 2:1, in der 91. Minute glich Christian Carl für Großgarnstadt aus, ehe die Schuberth-Elf doch noch eine Antwort parat hatte. Mit einem verwandelten Elfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit sicherte Fabian Griebel den Ketschendorfern noch den Sieg.

SVG muss zwei Stützen ersetzen

Für den neutralen Beobachter darf es gerne wieder so spannend und torreich werden. Die Ausgangslage in der Tabelle ist eindeutig, denn Ketschendorf (47 Punkte) ist bereits sieben Zähler enteilt, nur mit einem Sieg kann der SV Großgarnstadt (40 Punkte) wohl noch ein ernsthaftes Wörtchen um den Titel mitreden. Aber Coach Stefan Bergmann bremst gleich ein: "Die Meisterschaft ist für uns überhaupt kein Thema und wird es auch nach einem möglichen Heimsieg gegen den zukünftigen Kreisligameister nicht sein. Wir wollen weiter erfrischenden Offensivfußball spielen und gut in die letzten Spiele starten. Am besten wäre es Sonntag im Spitzenspiel zu punkten, um am Ende einen sehr guten Tabellenplatz zu erreichen."

Zudem muss Bergmann nach einer guten bis sehr guten Vorbereitung auf zwei Stammakteure verzichten: Patrick Wittmann (gesperrt) fehlt in der Offensive und Joel Werner (verletzt) muss in der Innenverteidigung ersetzt werden.

Große Kulisse wird erwartet

Auf der andere Seite wirkt Ketschendorfs Spielertrainer Patrick Schuberth entspannt: "Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Nach der Pause muss man immer erst mal sehen, wo man steht. Ich erwarte eine enge Kiste und hoffe auf eine große Zuschauerkulisse." Diese Hoffnung ist berechtigt, denn beide Teams haben mit die meisten Fans in der Kreisliga. Schuberth weiß, dass neben der eigenen Hausaufgabe auch in Niederfüllbach Schützenhilfe vom TSV Pfarrweisach möglich ist - was im Idealfall zu zehn Punkten Differenz an der Spitze führen könnte.

Niederfüllbach träumt von Platz 2

Da hat aber TSG-Trainer Marcus Scheffler was dagegen: "Wir hatten eine gute, abwechslungsreiche Vorbereitung und können fast aus dem Vollen schöpfen. Wie in der Vorrunde, versuchen wir jedes Spiel zu gewinnen und uns weiterzuentwickeln."

Auf die Nachfrage nach möglichen Aufstiegsambitionen reagiert Scheffler gelassen: "Für was es am Ende reicht, wird man sehen, aber natürlich würden wir uns in der Tabelle gerne noch einen Platz verbessern." Für Spannung wird also an diesem Wochenende allemal gesorgt sein.