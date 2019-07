Abwehr ist Schlüssel zum Frohnlacher Sieg

Der VfL Frohnlach hat in einem packenden Kampfspiel am Mittwochabend gegen den SV Euerbach/Kützberg seinen ersten Dreier in der Landesliga Nordwest eingefahren. Die Mannschaft von Spielertrainer Bastian Renk blieb beim 1:0-Erfolg auch im zweiten Saisonspiel ohne Gegentor. Eine nahezu perfekt organisierte VfL-Abwehr zog den Unterfranken während der 90 Minuten zunehmend den Zahn und ließ fast keine Chancen zu. VfL Frohnlach - SV Euerbach 1:0 (1:0)

Das Spiel begann nach dem Geschmack der 210 Zuschauer im gut gefüllten Willi-Schillig-Stadion. Bei Ballannahme von Daniel Oppel erwarteten die Abwehrspieler der Gäste einen Abseitspfiff. Dieser blieb aus, Oppel spielte zum frei stehenden Hartmann, welcher bereits nach drei Minuten zum 1:0 vollstreckte. Die Gäste waren desorientiert, während die Frohnlacher unermüdlich Richtung Tor des SV Euerbach rannten und beste Chancen durch Ludwig Scheler, Hartmann und Tayfun Özdemir hatten. Diese blieben aber allesamt ungenutzt.

Nach 20 Minuten befreite sich Euerbach und brachte einige schöne Spielzüge zustande. Dabei konnte Edisan Berisha nach 20 Minuten in der letzten Sekunde noch geblockt werden. Besonders auffällig agierte Yasir Aldijawi, mit dem VfL-Neuzugang Lukas Schneider durchaus seine Probleme hatte. Eine Torchance kurz vor dem Seitenwechsel konnte der VfL erneut nicht nutzen. Nach Ecke der Gäste kam der abgewehrte Ball zu Hartmann. Dieser schickte Oppel, der quer zu Scheler passte. Der satte Schuss aus 20 Metern landete an der Latte.

Die zweite Halbzeit begann Euerbach mit Wut im Bauch und attackierte nun das Tor des Frohnlacher Tormanns Jonas Hempfling. Nachdem Berisha in der 49. Minute Pascal Stahl freigespielt hatte, zeigte Hempfling sein Können und parierte den strammen Schuss aus zwölf Metern Entfernung. In der Folge versuchten die Unterfranken über die gefährlichen Flügelspieler Berisha und Aldijawi Stoßstürmer Stahl in Stellung zu bringen. Dies gelang aber in nicht in letzter Konsequenz, so dass den Gästen zunehmend die Nerven flatterten. Dies führte zu zwei bisher einmaligen Situationen im Willi-Schillig-Stadion: Torwart Irnes Husic fühlte sich von den hinter dem Tor stehenden Zuschauern belästigt, so dass diese das Feld räumen mussten. In der 76. Minute regte sich Co-Trainer Tobias Schuster über eine Zweikampfsituation im Mittelfeld so sehr auf, dass Schiedsrichter Andreas Storolz diesen mit einer Roten Karte hinter die Bande schickte. Damit wurde eine erst seit dem 1. Juli 2019 geltende Regel angewandt.

In der Folge strapazierten die Frohnlacher Spieler die Nerven ihrer Anhänger, da Hartmann, Scheler und Özdemir beste Konterchancen verballerten. Auch fünf Minuten Nachspielzeit führten aufgrund der guten Abwehrarbeit der Frohnlacher zu keiner gefährlichen Torannäherung mehr, so dass Hartmann und Co. einen hart erkämpften Sieg feiern konnten.

Die Statistik

VfL Frohnlach: Hempfling - Simitci, T. Rebhan, Lauerbach, Schneider (73. E. Sener), Riedel, Hartmann (90. W. Rebhan), Pflaum, T. Özdemir, Scheler (90.+3 Kleylein), Oppel SV Euerbach/K.: Husic - Brach (31. Zirkel), Alawami, Popa, Stahl, Berisha, Aldijawi, Hahn (86. Ozorio), Bauer, Bude, Helfrich

Tore: 1:0 Hartmann (3.) SR: Andreas Stolorz (Irchenrieth)

Zuschauer: 210

Gelbe Karten: Schneider, T. Özdemir, Lauerbach, Riedel, Pflaum / Brach, Popa, Aldijawi, Husic, Helfrich, Bude