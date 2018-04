Abstieg des BBC Coburg ist besiegelt

Die Coburger Basketballer haben das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt in der ProB mit 78:90 in Würzburg verloren und treten damit den Rückweg in die 1. Regionalliga an.



Die BBC-Verantwortlichen wollten Niederlage und Abstieg nach der Schlusssirene zunächst einmal sacken lassen, ein Saisonfazit wird nach dem letzten Play-down-Heimspiel gegen Mitauf- und Mitabsteiger Karlsruhe am Samstag (21. April, 19.30 Uhr, HUK-Arena) gezogen werden. Zwei Dinge jedoch ließen sich bereits in Würzburg heraushören: Erstens wird das Team alles daran setzen, sich mit einem Heimerfolg zumindest ehrenvoll aus der Liga zu verabschieden. Zweitens waren sich alle Beteiligten einig, dass nicht die Niederlage am Sonntag gegen eine qualitativ hervorragend besetzte Erstliga-Reserve den Abstieg besiegelt hat - das Fundament dafür wurde früher gelegt.



TG. s. Oliver Würzburg -

BBC Coburg 90:78 (43:29)

Die Partie in der heißen und dank freien Eintritts exzellent gefüllten TGW-Halle an der Feggrube begann im Stile eines echten Abstiegsthrillers. Beide Teams zeichneten sich in den Auftaktminuten durch Nervosität im Angriff und Intensität in der Verteidigung aus. Erst nach vier Minuten gelangen Byron Sanford aus der Halbdistanz die ersten Coburger Punkte, Würzburg hatte zu diesem Zeitpunkt aber auch gerade einmal vier Zähler auf dem Konto. Jordan Burris zunächst per Dreier und anschließend nach tollem Turan-Zuspiel per "Alley-Oop" brachte die Gäste endgültig in die Partie. Max von der Wippel mit einem Dunk sowie Sanford aus der Distanz untermauerten, dass der BBC diesmal nicht frühzeitig ins Hintertreffen geraten wollte. Nach zehn Minuten stand es 18:14 für Würzburg.



Der Einbruch folgte allerdings im zweiten Spielabschnitt. Mit einem 11:0-Lauf setzte sich die Erstliga-Reserve, die in dieser Phase ihre "Twin Towers" Leon Kratzer und Dejan Kovacevic gemeinsam aufbot und sich so ein ums andere Mal Größenvorteile am Brett zunutze machte, ab (29:14, 16.). Starke Verteidigungsarbeit der Hausherren sowie mangelnder Ideenreichtum im Coburger Angriff sorgten für einen deutlichen Rückstand zur Halbzeit (43:29, 20.).



Doch die beste Phase der Gäste sollte gleich nach Wiederbeginn ihren Anfang nehmen. Ein 19:7-Lauf, initiiert vor allem durch das US-Duo Sanford/Burris, ließ den vermeintlich beruhigenden Vorsprung der Würzburger binnen 180 Sekunden auf zwei Pünktchen zusammenschmelzen (50:48, 23.). Die Mainfranken schienen jetzt Nerven zu zeigen, der zahlreich und lautstark vertretene Coburger Anhang witterte trotz muffiger Hallenatmosphäre frische Morgenluft.



Dann jedoch führten zwei umstrittene unsportliche Fouls gegen Coburger Akteure zu einem erneuten Wechsel des Momentums - beide Male wurden Vergehen geahndet, die die Unparteiischen nach einer Spielunterbrechung ausgemacht hatten. Ein Dreier des starken Julian Albus tat sein Übriges und nach 30 Minuten schlug sich der so vielversprechende BBC-Zwischenlauf nur noch unmerklich auf der Anzeigentafel nieder (68:56, 30.). Im Schlussabschnitt wurde dann deutlich, wie viele Körner die Aufholjagd gekostet hatte. Näher als auf neun Punkte kamen die Schützlinge von Derrick Taylor trotz kämpferisch ansprechender Vorstellung nicht mehr heran, vor allem, weil die Gastgeber zwar nun seltener trafen, aber die Reboundstatistik (40:22) weiterhin nach Belieben dominierten.



Als der überragende Aufbauspieler Miles Jackson-Cartwright Garrett Jackson zum 89:78 bediente, war den BBC-Fans klar, dass der Ausflug in Deutschlands dritthöchster Spielklasse zumindest fürs Erste von kurzer Dauer war.





Die Statistik:



BBC Coburg: Burris (24 Punkte, 4 Dreier, 8 Rebounds, 7 Steals), Sanford (22 Punkte, 2 Dreier, 5 Assists), Walde (14), Wolf (7, 1), von der Wippel (6), Turan (3), Alexis (2), Eicheldörfer, Stawowski (je 0)

Beste Werfer Würzburg: Jackson-Cartwright (25), Albus (18). Kovacevic (15)