Spielstätten geschlossen - Landestheater Coburg geht online

In Video-Botschaften in den sozialen Netzwerken kündigten Intendant Bernhard F. Loges und Schauspieldirektor Matthias Straub für die nächsten Tage Online-Beiträge von Künstlern des Landestheaters an - quer durch alle Sparten.

"Alle Sparten arbeiten für Euch", verspricht das Theater: "Ab sofort könnt Ihr Euch das Landestheater ins eigene Wohnzimmer holen."

Vorerst sind im Landestheater bis zum 19. April sämtliche Vorstellungen in allen Spielstätten abgesagt.

Auch der Probenbetrieb ruht inzwischen. "Ich stehe hier in einem leeren Zuschauerraum. Ohne Sie können wir kein Theater machen. Sie fehlen uns allen. Sie fehlen unseren Sängern, unseren Schauspielern, unseren Tänzern, auch unserem Orchester", sagt Loges: "Wir können auch untereinander nur noch virtuell kommunizieren."

Zum Schluss bleibt ein Versprechen des Intendanten: "In den nächsten Tagen werden Sie erleben, wie sich unsere Form von Home Office auch für Sie kreativ gestalten lässt."

Ein Interview mit Konzertmeister Martin Emmerich zur Situation des Philharmonischen Orchesters Landestheater Coburg in Zeiten der Corona-Krise finden Sie hier