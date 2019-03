Spielplatz am Bad Rodacher Schlossplatz rückt in greifbare Nähe

Der Weg zu einem Spielplatz am Schlossplatz von Bad Rodach schien sich zu einer Odyssee zu entwickeln. Doch bei der jüngsten Sitzung machte der Stadtrat Nägel mit Köpfen und beschloss verschiedene Auftragsvergaben, so dass das Projekt nun zielgerichtet weiterverfolgt werden kann. In Auftrag gegeben wurden die Landschaftsbaumaßnahmen, die Anschaffung der Außenspielgeräte, die Bepflanzung des Areals, die Erstellung einer Zaunanlage, sowie Putz- und Malerarbeiten. Das Gesamtvolumen der erteilten Aufträge beläuft sich auf 168 000 Euro.

Bürgermeister Tobias Ehrlicher legte dar, warum es zu den Verzögerungen gekommen war. Demnach war die Stadt gezwungen, einen Architektenwettbewerb durchzuführen. "Mit dem Gewinner hatten wir kein glückliches Händchen", beschrieb der Bürgermeister in sanften Worten die Zusammenarbeit mit dem Berliner Architekturbüro. Erst nach der Trennung habe die Stadt ihre Vorstellungen zum Wohle der Bürger umsetzen können. "Wir haben Eltern und Kinder in die Planungen miteingebunden", betonte Ehrlicher. Auch unterstrich er, dass die Wahl des Standortes völlig richtig war: "Es sind Toiletten in der Nähe, und die Innenstadt ist auch schnell zu erreichen."

Ehrlicher erinnerte daran, dass das Architekturbüro Kosten von etwa 300 000 Euro veranschlagt hätte. "Wir haben jetzt deutlich mehr Spielgeräte für erheblich weniger Geld", betonte Tobias Ehrlicher. Nach seiner Darlegung können jetzt Spielgeräte im Wert von über 20 000 Euro mehr aufgestellt werden als bei der ursprünglichen Planung vorgesehen.

Nach Vorstellungen des Bürgermeisters sollen alle Eltern aus der Kernstadt mit Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren zum Spatenstich eingeladen werden und dazu ihre eigenen Spaten mitbringen.

Beteiligungen

Nach Ausführungen von Kämmerer Michael Fischer ist die Stadt Bad Rodach am Eigenbetrieb Therme Natur zu 100 Prozent, am Eigenbetrieb Stadtwerke zu 100 Prozent, an der Gasversorgung Bad Rodach GmbH zu 50 Prozent und am Zweckverband Sparkasse Coburg mit 5,21 Prozent beteiligt. Auf Nachfrage von Stephan Schink (CSU) teilte der Kämmerer mit, dass aus den Beteiligungen heraus noch keine Gewinnausschüttung gab.

Ärger wegen Baumfällarbeiten

Beschimpfungen musste nach eigener Darstellung Matthias Thumser (SPD) angesichts der Baumfällarbeiten im Bereich "Pommerle"/Feuchtwald über sich ergehen lassen

Er kritisierte, dass der Stadtrat nicht umfassend über diese Maßnahme informiert war, die auch das Ausbaggern des Eisteiches und des Oberaugrabens beinhaltet. Thumser: "Der Stadtrat hätte einen Beschluss fassen müssen". Dies wollte Tobias ehrlicher so nicht stehen lassen. Nach seinen Worten war der Stadtrat in das Vorgehen eingebunden. Stephan Schink meinte hierzu: "Unter Einbindung verstehe ich etwas anderes". Schink korrigierte: "Der Stadtrat wurde informiert und kurzfristig zu einer Begehung eingeladen." Zu den Baggerarbeiten meinte Ehrlicher: "Wenn wir zu jeder Grabenreinigungsmaßnahme einen Stadtratsbeschluss herbeiführen sollen, sehen wir uns jede Woche". Dem in der Öffentlichkeit geäußerte Vorwurf, dass der Oberaugraben begradigt wurde, widersprach Bauamtsleiter Dirk Hochberger vehement. Demnach wurden nur 220 Meter des 7500 Meter langen Grabens von Schlamm und Bewuchs befreit. "Dass Wasserwirtschaftsamt hat uns bestätigt, dass der Bachverlauf nicht verändert wurde", betonte Hochberger. "Wir haben hier nicht planlos gehandelt" ergänzte Ehrlicher, der in diesem Zusammenhang auf eine Pressemitteilung verwies, in der zu den, zum Teil heftig kritisierten Maßnahmen Stellung genommen wurde. Ehrlicher fasst zusammen, dass die Baumfällungen sehr wohl notwendig waren und auch Fachleute und überörtliche Behörden hierzu gehört wurden. Selbstkritisch meinte Ehrlicher: "Im Nachhinein betrachtet hätten wir etwas mehr Fingerspitzengefühl walten lassen müssen".

Auf Nachfrage von Dritter Bürgermeisterin Nina Klett (CSU) informierte Tobias Ehrlicher, dass im Rahmen des Tages der Franken eine Sternwanderung zur Sennigshöhe erfolgen soll. Ein Startpunkt soll demnach auch in der Kurstadt sein.

Geschwindigkeitsbegrenzung

Christoph Herold (CSU) forderte, dass die abgeschaffte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Coburger Straße wieder eingesetzt wird. Der Bauausschuss soll sich dem Thema annehmen. Tobias Ehrlicher konnte hierzu informieren, dass demnächst ein vor Ort Termin mit Landrat Sebastian Straubel stattfindet, damit dieser sich von der örtlichen Gegebenheit ein Bild machen kann.

Anreiz für Kommunalwahl?

Um die Wahlbeteiligung zu steigern brachte die Fraktion "Zukunftsforum Bad Rodach" den Antrag ein, bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr jedem Wahlberechtigten automatisch Briefwahlunterlagen zukommen zu lassen.

Bürgermeister Ehrlicher sagte zu, prüfen zu lassen, ob dies rechtlich möglich sei.