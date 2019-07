Coburger Traditionsunternehmen Gaudlitz in der Krise

Das Coburger Traditionsunternehmen Gaudlitz ist in der Krise. Um die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Coburg zu sichern, kündigt das Unternehmen "eine konsequente Neuorientierung" an. "Um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben", stelle sich das Unternehmen "zukünftig neu auf", teilte Gaudlitz am Dienstag kurzfristig mit.

Zur Begründung verweist Gaudlitz in einer Erklärung auf die Geschehnisse in der Automobilindustrie, von der nicht nur die Hersteller, sondern besonders auch die Zulieferbetriebe betroffen seien.

Krise in der Automobilindustrie trifft auch Gaudlitz

Auch an dem Coburger Traditionsunternehmen, das auf eine bisher über 80-jährige Erfolgsgeschichte in der Herstellung hochpräziser Kunststoffteile und -baugruppen zurückblicken könne, "gehen die Auswirkungen der beginnenden Krise in der Automobilindustrie nicht spurlos vorbei". Der Druck der Kunden nehme stetig zu.

"Die internationalen Wettbewerber produzieren zu deutlich niedrigeren Personalkosten als uns dies am Stammsitz Coburg von Gaudlitz möglich ist und bieten Konditionen, bei denen wir nicht mithalten können", sagt Geschäftsführer Niels Roelofsen in einer Mitteilung des Unternehmens.

Abläufe auf dem Prüfstand

"Wir werden unsere Vertriebsaktivitäten sowohl in unserem Kerngeschäft als auch in Branchen außerhalb der Automobilindustrie stärken", erklärt Niels Roelofsen, "und parallel werden wir unsere innerbetrieblichen Strukturen und Abläufe konsequent auf den Prüfstand stellen".

Von dieser Neuausrichtung sind auch am Standort Coburg Arbeitsplätze betroffen. Verklausuliert kündigt Gaudlitz den Abbau von Arbeitsplätzen an. "Wir kennen die Größenordnung der erforderlichen Kostenreduzierung und können deshalb auch eine Personalanpassung nicht vermeiden", wird Roelofsen in der Mitteilung zitiert.

Die Neuausrichtung solle möglichst schnell eingeleitet werden, "um das Unternehmen Gaudlitz in allen Bereichen am Standort zukunftsfähig auszurichten". Roelofsen erklrte, deshalb "umgehend Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung" führen zu wollen. Geschäftsführer Niels Roelofsen gab sich zuversichtlich, dass das Unternehmen das Ziel der nachhaltigen Standortsicherung mit der geplanten Strategie erreichen werde: "Wesentliche Teile des Unternehmens Gaudlitz und damit auch das Kerngeschäft bleiben erhalten."

Externe Unterstützung

Der Fahrplan ist klar. Gaudlitz werde "in den nächsten Monaten mit externer Unterstützung die Organisation in der Produktion und in der Verwaltung untersuchen und optimieren". Ziel sei eine deutliche Verbesserung der Produktivität und eine deutliche Senkung der Arbeitskosten.

Gaudlitz, so der Geschäftsführer weiter, habe in seiner langen Unternehmensgeschichte schon einige schwierige Situationen erfolgreich gemeistert und blicke positiv in die Zukunft.

Zur Geschichte des Unternehmens

Oskar Gaudlitz gründete das Unternehmen zur Duroplastverarbeitung 1937 im Kanonenweg. Nach seinem Tod 1945 führen seine Kinder Elisabeth und Karl das Unternehmen weiter. Sie etablieren 1949 den eigenen Werkzeug- und Formenbau und bauen 1955 ein neues Werk an der Callenberger Straße. 1958 kommt die Verarbeitung von Thermoplast-Kunststoffen dazu, 1970 entsteht das markante fünfstöckige Betriebsgebäude mit dem Buntglasfenster. Auch in den Folgejahren expandierte das Unternehmen: 1986 wurde das Ausbildungszentrum eingerichtet, 1991 die neue Halle für die Thermoplastverarbeitung eingeweiht. 2004 ging das Werk in Wuxi (China) in Betrieb, 2007 folgte die Produktionsstätte in Dacice (Tschechien). Eigentümer 1992 verkaufte die Familie Gaudlitz das Unternehmen an die Wasag Chemie AG mit Sitz in Essen, die sich damals neu ausrichtete. Die Wasag war ein führender Sprengmittelhersteller gewesen, 2001 wurde die Wasag mit der zur H & R-Gruppe gehörenden Schmierstoffraffinerie Salzbergen GmbH verschmolzen. Inzwischen führt der H&R-Konzern Gaudlitz als eigenes Unternehmen in der Sparte Kunststoffe. Die H&R selbst hat bei ihrer Gründung 1919 als Schwerpunkt den An- und Verkauf von Weißölen und Vaseline. Schon bald gesellen sich eigene Raffinerien und die Entwicklung von chemischen Produkten aus Rohöl dazu - inzwischen werden laut H&R-Homepage über 800 Produkte hergestellt und verarbeitet.