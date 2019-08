Spannung in Sonnefeld an zehn Automaten

Die E-Dart-Gemeinschaft Oberfranken 2006 hat ihren Veranstaltungsort für das 13. Open-Air-Benefiz-Darten von Neuensorg in die Domäne Sonnefeld verlegt, obwohl es in Sonnefeld keinen E-Dart-Club gibt. Weil diese Benefizveranstaltung wieder zugunsten der Stiftung für krebskranke Kinder Coburg abgehalten wurde, war sie kostenfrei.

"Um einen größtmöglichen Spendenerlös zu erzielen, versuchen wir jedes Mal, die Ausgaben so gering wie möglich zu halten, weshalb wir uns für den Wechsel nach Sonnefeld entschieden haben", erklärt die Geschäftsführerin der E-Dart-Gemeinschaft Nicole Ott. Obendrein seien die Kulisse und das besondere Ambiente der ehemaligen Staatsdomäne für eine solche Veranstaltung schon allein ein Highlight. Das Turnierzelt stand nicht wie sonst üblich auf Sand, sondern auf dem vorhandenen Untergrund, um auch hier die Kosten zu reduzieren.

Ein kurzweiliger Tag

Gleich nach dem Turnier im vergangenen Jahr hatten die Verantwortlichen mit den Planungen für die 13. Auflage begonnen, um wieder einen reibungslosen Ablauf zu gewähren und gleichzeitig für eine gelungene Veranstaltung zu sorgen. Diese Bemühungen honorierten die Besuchern, bei ihnen kam die Benefizveranstaltung bestens an, denn sie kamen voll auf ihre Kosten und verlebten einen kurzweiligen Tag mit einem interessanten Turnier. Als Hauptorganisator war das Präsidium der E-Dart-Gemeinschaft Oberfranken, zu der Clubs aus Coburg, Lichtenfels und Kronach gehören, im Einsatz.

Unter der Schirmherrschaft des SPD-Landtagsabgeordneten und ehemaligen Coburger Landrats Michael Busch sorgten die Teilnehmer ab 14 Jahren für Spannung an den zehn Automaten. Das Starterfeld kam aus verschiedenen Teilen Frankens und Süd-Thüringen. Alle, die sich fürs E-Darten interessieren, konnten teilnehmen und mussten nicht unbedingt einem E-Dart-Club angehören. So war völlig offen, wer am Ende des Turniers als Sieger hervorging. Als Wettkampfgericht fungierten die Turnierleiter Markus Weis und Martin Götz. Insgesamt kämpften 108 Starter um den Sieg. Als Turniergewinner konnte sich Michael Schicker durchsetzen und führte bei den Herren die Ergebnisliste an. Ihm folgte auf den 2. Platz Markus Keller und Dritter wurde Kevin Büchner. Beste Dame war Julia Hochberger. Das Jugendturnier gewann Philip Menzefricke vor Damien Keller und dem Drittplatzierten Jan Friedrich. Die Besten der jeweiligen Wertungsklasse konnten sich über Pokale freuen.

Lebendiger Einblick in den Präzisionssport

Die Besucher erhielten bei diesem Turnier einen lebendigen Einblick in den Präzisionssport, bei dem Geschick gefragt ist. Sie fieberten mit den Startern mit, die versuchten, mit jeweils drei Dartpfeilen eine möglichst große Punktausbeute zu erzielen. Bei einer Tombola, die ohne Nieten auskam, gab es attraktive Preise zu gewinnen. Neben dem Schirmherrn Michael Busch waren weitere kommunalpolitische Vertreter aus dem Raum Coburg gekommen, unter anderem auch Landrat Sebastian Straubel und Sonnefelds Dritter Bürgermeister Friedrich Übelhack. Sie lobten das Engagement der E-Dart-Gemeinschaft. Mit ihrem Turnier bereichert die Gemeinschaft den Veranstaltungskalender der Region und tut obendrein etwas Gutes. Der Vorsitzende der Stiftung für krebskranke Kinder Coburg, Uwe Rendigs, sowie der Stiftungsratsvorsitzende, Coburgs Dritter Bürgermeister Thomas Nowak, konnten schließlich aus dem Erlös des Turniers 3070 Euro von den Verantwortlichen der E-Dart-Gemeinschaft entgegennehmen. Weitere 830 Euro überreichten Vertreter des Dartclubs "Schürzenjäger" aus Neustadt bei Coburg. Die Dankurkunde der Stiftung nahm Nicole Ott stellvertretend für die E-Dart-Gemeinschaft Oberfranken in Empfang. Seit Jahren unterstützt die E-Dart-Gemeinschaft Oberfranken die Arbeit der Stiftung mit Spenden, hierfür dankte Uwe Rendigs.