Spannung bei DSDS: Schafft es eine Oberfränkin in die Live-Shows?

Tausende hatten sich bei der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) beworben, aktuell verblieben sind gerade mal noch 16 Kandidatinnen und Kandidaten. Darunter ist auch auch die 23-jährige Natali Vrtkovska aus Neustadt bei Coburg.

Am kommenden Samstag, 30 März, strahlt RTL ab 20.15 Uhr die vierte und letzte Sendung des sogenannten Auslands-Recalls aus. Wer auch den übersteht, darf ab 6. April in den großen Live-Shows auftreten.

Natali Vrtkovska wird zusammen mit der DSDS-Kandidatin Antonia "Toni" Komljen aus Hamburg den Song "Come On Over" von Christina Aguilera performen. Anschließend entscheidet die Jury, wer von den beiden weiterkommt und für wen der "Superstar"-Traum an dieser Stelle zu Ende ist. Der Jury gehören an Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo. DSDS gilt als die erfolgreichste Casting-Show im deutschen Fernsehen.

