Später Jubel im Coburger Prinzengarten

Großer Andrang herrschte am Samstag beim Public Viewing im Coburger Prinzengarten. Obwohl - oder gerade weil das erste Vorrundenspiel der DFB-Elf misslungen war und das Spiel gegen Schweden bereits den Charakter eines Endspiels hatte.Bei kühlen Temperaturen im umzäunten Areal hinter dem Bürglaß-Schlösschen erlebten die Fans einen Abend zwischen Hoffen und Bangen.Während passend zum Halbzeit-Rückstand leichter Nieselregel einsetzte, lichteten sich die Bankreihen in der Pause ein wenig. Die große Mehrheit freilich, die ausharrte, fieberte vor der großen LED-Wand mit - bis zum späten Siegtreffer in der Nachspielzeit.Einen ausführlicher Bericht mit vielen weiteren Fotos finden Sie hier Die Vorhersage des Coburger WM-Orakels lesen Sie hier