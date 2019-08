Sommerkino im Neustadter Freizeitpark

Bereits zum ersten Kino-Abend am Montag kam das Publikum zahlreich und vor allem zeitig. Immerhin wollten die Sitzplätze auf der Wiese hinter der Seebühne erobert werden, es gab aber keine Platznummern. Die ersten Kinofans, ein Schwung junger Leute, standen sich bereits kurz nach 17 Uhr vor dem Einlasstor die Beine in den Bauch. "Wir verteidigen unser Revier", zeigte sich Luca gut gelaunt. Je später der Abend, umso länger wurde die Warteschlange. Hinten anstellen lautete die Parole, denn der Einlass war für 20 Uhr angekündigt. Da der Film erst mit dem Sonnenuntergang über die Leinwand flimmerte, blieb somit noch genügend Zeit, sich mit reichlich "Kino-Futter" vom See-Café einzudecken.

Künftige Standortwahl ist schwierig

"Ich glaube, wir müssen nächstes Jahr drüber nachdenken, ob wir nicht auf einen anderen Standort ausweichen sollten, wo mehr Platz ist", sagte Michael Selzer vom Regionalmanagement Coburg Stadt und Land in Richtung von Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD). Das wäre zu überlegen, weil der Andrang so groß sei, meinte Frank Rebhan. Andrerseits besitze der Freizeitpark diese herrliche Kulisse.

"Heute Abend ein Film, bei dem man weiß, wie er ausgeht, aber ich sage Ihnen jetzt schon, der ist super spannend. Bei ,Ballon‘ geht um die Flucht aus der ehemaligen DDR", erinnerte Selzer. An diese wahre Begebenheit erinnerte sich OB Rebhan auch sehr genau: "Es war eine Sensation, dass man's kaum glauben konnte, dass es Menschen auf diesem Weg die Flucht aus diesem Unrechtsstaat gelang, über die Todesgrenze hinweg. Mich hatte es damals sehr beeindruckt."

Dank an die Sponsoren

Zuvor erwähnte Selzer, so ein Kinosommer funktioniere allerdings nur mit Unterstützung und mit Sponsoren wie der Sparkasse Coburg-Lichtenfels und den Stadtwerken Neustadt. "Die Stadtwerke engagieren sich ganz arg in vielen Bereichen, nicht nur in unseren Bädern, sondern wo immer was los ist. Sie sind da, um zu helfen. Das ist der Vorteil, wenn man eigene Stadtwerke hat", ergänzte OB Rebhan. Nach gut 20 Minuten Werbung war es dunkel genug, und es hieß: "Film ab."

Im Sommer 2012 startete das Projekt "Kinosommer on Tour" im Coburger Land. Seitdem präsentierte das Regionalmanagement in Zusammenarbeit mit Radio Eins in Neustadt, Rödental und Bad Rodach für Klein und Groß preisgekrönte Filme. Und das Besondere an dieser Kooperation zwischen Regionalmanagement, Kommunen, Radio Eins und den örtlichen Sponsoren ist, dass der Eintritt frei ist. Dank der Begeisterung des Publikums wurde 2013 das "Kino unter dem Sternenhimmel" realisiert und um drei weitere Veranstaltungsorte erweitert.