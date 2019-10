Soiree zur Coburger "Fledermaus" im Landestheater

Holger Potocki, der zuletzt g "Pariser Leben" in Hagen, "Die Zauberflöte" in Magdeburg und "Jekyll and Hyde" in Halberstadt inszenierte, wird diese rasante Verwechslungskomödie mit eigener Textfassung auf die Bühne bringen.

Einen Einblick in die Inszenierung bietet eine Soiree am Mittwoch, 30. Oktober, (18 Uhr) im Landestheater. Das Gespräch mit dem Regieteam wird auf der Großen Bühne des Landestheaters stattfinden. Der Eintritt ist frei. Tickets für die Aufführungen der "Fledermaus" gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle.