Söder hängt noch immer an der Veste in Coburg

Von wegen, am Aschermittwoch ist alles vorbei: Bei der CSU ist jetzt ja offenbar noch nicht einmal der Landtagswahlkampf vorbei. Denn an einem Laternenmast gegenüber des Kiosks am Veste-Parkplatz hängt noch immer ein Plakat, auf dem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für das Pflegegeld wirbt. Das Plakat war zur Landtagswahl aufgehängt worden, die am 14. Oktober 2018 und somit vor mittlerweile fast fünf Monaten stattfand.

Leser-Aktion

Haben auch Sie irgendwo ein "vergessenes Wahlplakat" entdeckt? Dann schicken Sie uns gerne davon ein Foto mit Ortsangabe an die Mail-Adresse redaktion.coburg@infranken.de