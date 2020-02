So wird das Globe in Coburg zum Leucht-Turm

Die Kosten für das am ehemaligen Coburger Güterbahnhof geplante Globe klettern immer mehr in die Höhe. Am Donnerstag wurde im Stadtrat das Konzept für eine stimmungsvolle Beleuchtung vorgestellt, die mit knapp 600000 Euro zu Buche schlagen dürfte - rund 400000 Euro mehr als ursprünglich gedacht. Aber Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser als Vertreterin der Globe GmbH erklärte den Wert einer solchen weiteren Investition wie folgt: "Das Globe wird ein Leuchtturm - und ein Leuchtturm muss leuchten!"

Licht stehe für "Licht und Lebensqualität", sagte Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser. Sie machte aber deutlich, dass das Thema Beleuchtung noch aus einem anderen Grund wichtig sei. Durch den Standort am Güterbahnhof und somit auch nahe der ICE-Strecke würden dort täglich sehr viele Zug-Passagiere vorbeifahren. "Und diese Passagiere sehen dann am Abend ein leuchtendes Globe und machen sich vielleicht Gedanken, da mal Urlaub zu machen und sich das Globe anzuschauen."

Das Konzept, das vom Stadtrat einstimmig abgesegnet wurde, sieht grundsätzlich ein warm-weißes Licht vor - sowohl am Globe selbst als auch im Umfeld. Aber: Nicht nur die Intensität der Farbe lässt sich verändern, sondern auch die Farbe selbst. Je nach Anlass oder Veranstaltung könne somit variiert werden. Fußballfans werden da sofort an die Arena in München denken, die bei Spielen des FC Bayern in Rot erstrahlt, als einst noch die Löwen des TSV 1860 antraten, konnte auf Blau umgeschaltet werden.

Das Lichtkonzept ist zugleich der letzte Baustein des Geschenkpakets, das die Globe GmbH für die Stadt Coburg geschnürt hat. Die Globe GmbH, in der sich die Firmen Brose, Kaeser und HUK-Coburg einbringen, übernimmt alle Planungskosten für das Projekt. Die Stadt Coburg wiederum tritt dann als Bauherr auf und darf sich allen voran über einen Zuschuss des Freistaats Bayern in Höhe von 10 Millionen Euro freuen. Insgesamt haben sich die Kosten mittlerweile aber auf fast 30 Millionen Euro summiert.

Im Beschluss des Stadtrates heißt es allerdings, dass die Verwaltung speziell beim Lichtkonzept noch nach Einsparpotenzial suchen möge. Zwar solle nicht das Konzept geändert werden, doch bei den einzusetzenden Leuchtkörpern gebe es sehr wohl gehörige Preisunterschiede.

Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) dankte abschließend der Globe GmbH für deren Engagement und zeigte sich überzeugt davon, dass "etwas ganz Tolles" geschaffen werden. Und er hoffe auf eine termingerechte Fertigstellung bis zum Sommer 2022. Anschließend soll das Globe zunächst als Interimsspielstätte fürs Landestheater genutzt werden; im und am Landestheater wiederum kann dann endlich die dringend notwendige Generalsanierung in Angriff genommen werden.