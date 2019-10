So wichtig ist die richtige Taktik

Die richtige Taktik im Einsatz kann entscheidend für den Erfolg sein! Deshalb bildeten sich über 400 Floriansjünger aus ganz Oberfranken sowie aus Thüringen und aktive Mitglieder des THW und Mitarbeiter der integrierten Leitstelle beim Landkreisinformationsabend in der Gerold-Strobel-Halle in Bad Rodach fort. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Rodach hatte hierfür den Branddirektor und stellvertretenden Amtsleiter und Abteilungsleiter bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe, Markus Plum gewinnen. Er stellte sich dem Thema "Einsatztaktik für Führungskräfte", über das er auch bereits einige Bücher verfasst hat.

Dass man sich über die Taktik an verschiedenen Gebäuden in der Heimatgemeinde gedankten machen muss, zeigten einige Einsätze, die Plum, ein studierter Chemiker, der aber mit Leib und Seele ein Feuerwehrmann ist, in seinem interessanten Vortrag aufzeigte. Seiner Meinung nach wird die Einsatztaktik viel zu wenig. Im ersten Teil seines kurzweiligen Referates, das auch mit etwas "Feuerwehrhumor" gewürzt war, ging er auf die Feuerwehrvorschrift näher ein.

Taktik aktiv trainieren

Plum, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, machte deutlich, dass die richtige Taktik für den Erfolg eines Einsatzes entscheidend sein kann. Er ging dabei auf die verschiedenen Führungsstile ein und erklärte: "Viele Wege führen zum gewünschten Ziel." Plum machte Lust darauf, Taktik aktiv zu trainieren. Er machte aber auch deutlich, dass man eventuelle Gefahrenquellen nicht außer acht lassen dürfe. "Wenn wir mit Sinn und Verstand arbeiten, dann können wir retten".

Eindrucksvoll zeigte er auf, das man Taktik mit relativ einfachen Mitteln - und ohne große Ressourcen zu verbrauchen - schulen kann. So hatte ein kleines Schaubrett dabei, worauf das Modell einer Farbenfabrik gebaut war. Anhand von Bildern gestaltete Plum ein Szenario größeren Ausmaßes. Dabei diskutierten die Einsatzkräfte über verschiedene Maßnahmen sehr rege. So ging es um die Einsatzmeldung, über die Fahrzeugaufstellung und das sichere Vorgehen sowie um die Personen- und Tierrettung.

Diskussion ist wichtig

Ein weiteres Szenario war ein großer Unfall auf einer Autobahn und erläuterte verschiedene Maßnahmen, die auf die Zustimmung der Teilnehmer stießen. Er regte an, über die Einsätze zu sprechen, und sich über Maßnahmen, die man bei einem Ernstfall an einem Gebäude in der eigenen Gemeinde anwenden sollte, zu sprechen. "Da bringt im Einsatzfall sehr viel" stellte Plum fest.. Bei einem realen Einsatz könne dies sehr wichtig und entscheidend für den Erfolg sein.

Das sein Vortrag auf eine gute Resonanz stieß machte die Pause deutlich, in der der Referent ständig von interessierten Feuerwehrleuten umlagert war und mit Fragen über die richtige Taktikschulung bombardiert wurde. Dabei gab er Tipps weiter und plauderte aus dem Nähkästchen.

"Man lernt nie aus", lautete das Credo von Kreisbrandrat Manfred Lorenz nach dem Vortragm der auf auf weitere interessante Vorträge in Bad Rodach hofft.

Der stellvertretende Landrat Rainer Mattern sowie Bürgermeister Tobias Ehrlicher war von der großen Zahl der interessierten Floriansjünger, die fast die ganze Halle füllten, begeistert. Beide lobten die Wehrleute, die ihre Freizeit für die Fortbildung nutzen, um im Ernstfall richtig handeln zu können.