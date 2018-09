So klingt es in der Coburger Morizkirche

Ein bemerkenswert weites Spektrum bietet die neue Saison der Kirchenmusik in der Coburger Morizkirche. Das Programm 2018/2019 spannt den Bogen von der Barockmusik bis zur Gegenwart, von Johann Sebastian Bachs Weihnachts-Oratorium bis zur Uraufführung des 130. Psalms in der Vertonung des in Würzburg lebenden Coburger Komponisten Marcus M. Reißenberger.

Diese Uraufführung am 25. November, kombiniert mit der C-Dur.-Messe Beethovens, ist für den Bayerischen Rundfunk der Anlass, das Konzert in der Morizkirche aufzunehmen, freut sich Peter Stenglein, der als Dirigent Coburger Bachchors zugleich künstlerischer Leiter der Musica mauritiana ist. Das 2016 komponierte, etwa 25-minütige Werk ist doppelchörig angelegt und stellt den Chor vor interessante Aufgabe. "Eine sehr gelungene Komposition", ist Stenglein überzeugt und verweist noch auf einen weiteren besonderen Aspekt: Marcus M. Reißenberger war in jungen Jahren einst Mitglied des Coburger Bachchors.

Den Auftakt des Konzertreigens bildet das Abschlusskonzert eines Orgel-Meisterkurses mit Edgar Krapp, das am 5. Oktober in der Morizkirche stattfinden wird.

Neben Musik zum Erntedankfest ("Im Duft der Erntegaben" am 7. Oktober) gibt es ein ungewöhnliches Konzert am Tag der Kirchenvorstandswahl: Am Sonntag, 21. Oktober, konzertieren die beiden aus Argentinien stammenden Cembalisten Mario Raskin und Oscar Milani.

Zu den vertrauten Bestandteilen der Reihe gehören auch in diesem Jahr drei Soireen in der Adventszeit unter dem Motto "Musik bei Kerzenschein" sowie das Orgelkonzert in der Silvesternacht. Gleichfalls fest verankert im Kalender ist die Kombination Posaunenchor und Orgel Ende Januar mit Werken alter und neuer Meister.

Als Gast an der Schuke-Orgel wird sich der Neu-Ulmer Dekanatskantor Oliver Scheffels in Coburg mit virtuosen Werken der französischen Orgelliteratur präsentieren (17. Februar).

Für das Konzert am Karfreitag (19. April) hat Peter Stenglein im nächsten Jahr keine Passionsvertonung, sondern Antonin Dvoráks "Stabat mater" ausgewählt. Die beliebte Reihe "Musik zur Marktzeit" mit samstäglichen Matineen jeweils um 11 Uhr bei freiem Eintritt findet im nächsten Jahr wöchentlich vom 18. Mai bis 7. September statt.

Zum Pfingstsonntag gibt es zudem Orgelmusik für vier Hände und vier Füße. Das Motto beim Konzert mit Peter Stenglein und Markus Ewald lautet "Die lachende Orgel".

Konzertkalender der Musica Mauritiana in der Saison 2018/2019

Freitag, 5. Oktober Orgelkonzert - Abschluss des Meisterkurses von Edgar Krapp; 18 Uhr, Eintritt frei. Sonntag, 7. Oktober "Im Duft der Erntegaben" - Alena-Maria Stolle (Gesang), Karin Lasa (Gesang), Gabriele Wadewitz (Orgel); 17 Uhr Sonntag, 14. Oktober Bläsergottesdienst - Posaunenchor St. Moriz, Leitung Peter Stenglein; 10 Uhr Sonntag, 21. Oktober "Wählerisches Cembalo - Konzert am Tag der Kirchenvorstandswahl" - Mario Raskin (Cembalo), Oscar Milani (Cembalo); 17 Uhr Sonntag, 25. November Beethoven Messe C-Dur, Reißenberger MEM 29 Psalm 130 (Uraufführung - Coburger Bachchor, Philharmonisches Orchester, Vokalsolisten, Leitung: Peter Stenglein; 16 Uhr (Mitschnitt durch den Bayerischen Rundfunk) Sonntag, 2. Dezember Adventssingen, Kinderkantorei, Kantorei, Posaunenchor St. Moriz, Leitung Katja Heußel und Peter Stenglein; 16 Uhr, Eintritt frei Samstag, 8. Dezember Musik bei Kerzenschein - Stefan Kirchberger (Liturg), Peter Stenglein (Orgel); weitere Termine: 15. und 22. Dezember, jeweils 18 Uhr Mittwoch, 26. Dezember "Jauchzet, frohlocket" - Gottesdienst mit Teilen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, Solilsten, Instrumentalisten, Coburger Bachchor, Leitung Peter Stenglein; 10 Uhr Montag, 31. Dezember Orgelkonzert in der Silvesternacht - Peter Stenglein; 22 Uhr, Eintritt frei Sonntag, 27. Januar Posaunenchor St. Moriz, Leitung und Orgel: Peter Stenglein; 17 Uhr, Eintritt frei Sonntag, 17. Februar Orgelkonzert Oliver Scheffels; 17 Uhr, Eintritt frei Karfreitag, 19. April Dvorak "Stabat mater", Vokalsolisten, Philharmonisches Orchester, Coburger Bachchor, Leitung: Peter Stenglein; 17 Uhr Samstag, 18. Mai Musik zur Marktzeit, Peter Stenglein (Orgel); 11 Uhr, Eintritt frei - weitere Termine jeweils am Samstag, 11 Uhr, bis 7. September (außer 6. und 13. Juli) Sonntag, 19. Mai "Singet!" - musikalischer Gottesdienst zum Sonntag Kantate; Kantorei St. Moriz, Leitung und Orgel: Peter Stenglein; 10 Uhr Sonntag, 9. Juni "Die lachende Orgel" - Konzert für vier Hände und vier Füße, Markus Ewald, Peter Stenglein (Orgel); 19.30 Uhr, Eintritt frei Vorverkauf Tickets für die Musica mauritiana gibt es ab sofort auch in der Tageblatt-Geschäftsstelle. Ort Die Konzerte finden jeweils in der CoburgerMorizkirche statt. (www.moriz-klingt.de) red