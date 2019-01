So feiert Coburg eine faszinierende Opern-Premiere am Landestheater

Für die Inszenierung zeichnete der junge Gastregisseur Alexander Charim verantwortlich, der sich erstmals in Coburg vorstellte. Die Bühne hatte Ivan Bazak gestaltet, die Kostüme Aurel Lenfert entworfen. Dominantes Element des Bühnenbildes ist eine in den Zuschauerraum hinein gebaute kleine Insel., Chor und Extrachor, Orchester, Dirigent und Regieteam.

Für die in jeder Beziehung eindringliche Premiere gab es am Ende rund zehnminütige Ovationen für Solisten

Benjamin Brittens 1945 uraufgeführte Oper erzählt die tragisch endende Geschichte eines Außenseiters, des Titelhelden Peter Grimes.

Sie bringen "Peter Grimes" im Landestheater Coburg auf die Bühne

Opern-Tipp Benjamin Britten "Peter Grimes", Oper in drei Akten und einem Prolog - 3. Februar, 15 Uhr, 7., 13. Februar, 1., 13. März, 19.30 Uhr, 24. März, 18 Uhr, 4. und 9. April, 19.30 Uhr, Landestheater Coburg Produktions-Team Musikalische Leitung: Roland Kluttig

Chorleitung: Mikko Sidoroff

Inszenierung: Alexander Charim

Bühne: Ivan Bazak

Kostüme: Aurel Lenfert

Dramaturgie: Dorothee Harpain

Darsteller Peter Grimes, ein Fischer: Roman Payer

Der Junge, sein Lehrling: Thomas Kaschel

Ellen Orford, Witwe und Gemeindelehrerin: Olga Shurshina

Balstrode, ehemals Kapitän eines Kauffahrers: Michael Lion

Auntie, Wirtin des Wirtshauses "Zum Hai": Kora Pavelic

1. Nichte: Dimitra Kotidou / Laura Incko

2. Nichte: Francesca Paratore / Laura Incko

Bob Boles: Peter Aisher

Swallow: Bartosz Araszkiewicz

Mrs. Sedley: Emily Lorini

Pastor Adams: Dirk Mestmacher

Ned Keene: Marvin Zobel

Hobson: Jinwook Jeong

Dr. Crabbe: Statisterie des Landestheaters Coburg

Philharmonisches Orchester Landestheater Coburg, Chor des Landestheaters Coburg , Extrachor des Landestheaters Coburg

Alexander Charim Der junge Gastregisseur Alexander Chaim, 1981 in Wien geboren, studierte Germanistik und Geschichte an der Universität Wien. Erfahrungen sammelte er als Regieassistent und Hospitant am Burgtheater Wien und an der Wiener Staatsoper. Von 2003 bis 2007 studierte er Schauspielregie an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. Seit 2007 ist Alexander Charim freier Regisseur und inszenierte unter anderem an der Staatsoper Hannover, dem Schauspielhaus Wien, der Deutschen Oper Berlin, dem Theater St. Pölten, der Oper Frankfurt, dem Staatstheater Karlsruhe, dem Theater Aachen, dem Theater Osnabrück, den Kunstfestspielen Hannover, dem Radialsystem Berlin, dem Theater Chur, den Operadagen Rotterdam und dem Theater Trier. Charim war Stipendiat der Akademie Musiktheater Heute und wurde 2015 für seine Inszenierung von Franz Grillparzer "Weh dem, der lügt!" am Theater St.Pölten für den Nestroy-Preis nominiert. 2016 erhielt er den Dr.-Otto-Kasten-Preis der Intendantengruppe des deutschen Bühnenvereins sowie den Nestroy-Preis für seine Inszenierung "Lichter der Vorstadt" am Theater St. Pölten. Vorverkauf Tageblatt-Geschäftsstelle, Theaterkasse.

