Der Flügel hat Pause an diesem Abend. Nur vier Mikrofone auf der kleinen Bühne von Leise am Markt - mehr braucht dieses aus Barcelona angereiste Quartett nicht, um sein Publikum zwei allzu kurze Stunden lang in Bann zu ziehen, mehr noch: zu faszinieren. Denn Gema 4 setzt auf die Magie ganz natürlich...