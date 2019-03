Singphoniker gastieren beim Coburger "Verein"

Das Vokal-Sextett "Singphoniker" gastiert am Montag, 1. April (Beginn: 20 Uhr). Unter dem Motto "Singphonic Serenade" erklängen Ständchen und Serenaden von Orlando di Lasso bis John Lennon.

Die Geschichte der Singphoniker liest sich im Rückblick als eine 34-jährige Erfolgsgeschichte mit weltweit über 1300 Konzerten in insgesamt 29 Ländern.

Damit gehören die Singphoniker zum etablierten Kreis der am längsten bestehenden Vokalensembles. Das "singphonische" Erfolgsgeheimnis: Das gemeinsame Musizieren ist getragen von Freundschaft, gegenseitiger Wertschätzung und gewissenhafter Auseinandersetzung mit dem Repertoire.

Die "Serenade", die dem Programm das Motto liefert, ist ein abendliches Ständchen oder eine Abendmusik in freier Form mit unterhaltsamem Charakter. Das umschreibt eigentlich schon das Programm der Singphoniker in Coburg: Werke ganz unterschiedlicher Epochen und Stilrichtungen zusammengebracht in einem heiter beziehungsreichen Geflecht von unterhaltsamer Vokalmusik.

Der Bogen spannt sich von Originalwerken von Orlando di Lasso, Schubert, Brahms über Rautavaara bis hin zu Jazz- und Popsongs von Billy Joel, Lennon/McCartney oder Pharell Williams.

Tickets (20 Euro) gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Riemann in Coburg sowie an der Abendkasse. Bei freier Platzkapazität erhalten Schüler und Studenten mit Nachweis freien Eintritt.