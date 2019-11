Sido kommt auf den Schlossplatz nach Coburg

Der Rapper Sido, der bereits mit Hits wie "Bilder im Kopf", "Liebe" oder auch "Leben vor dem Tod" die Charts erobert hat, kommt am Sonntag, 23. August, zu einem Open-Air-Konzert auf den Coburger Schlossplatz. Das hat am Mittwoch die HUK-Coburg als Hauptsponsor des Events bekanntgegeben.

Sido ist der nunmehr vierte Act für den HUK-Coburg-Open-Air Sommer 2020 : Am Donnerstag, 20. August, kommt Sarah Connor, am Freitag, 21. August, gastieren Avantasia zwischen Ehrenburg und Landestheater, am Samstag, 22. August, rocken die Toten Hosen den Schlossplatz. Der Act mit Sido am Sonntag, 23. August, bildet somit den Abschluss eines musikalischen, langen Wochenendes in Coburg.

Der Vorverkauf startet am Freitag, 8. November, zunächst bei der HCS-Verlagsgruppe. Ab Montag, 18. November, sind Tickets auch in der Tageblatt-Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße 3a in Coburg erhältlich.

Karten für Sarah Connor und Avantasia gibt es bereits jetzt in der Tageblatt-Geschäftsstelle. - Achtung: Das Konzert der Toten Hosen ist bereits ausverkauft.