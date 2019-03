SG Teamwork behält die Nerven

120 Zuschauer wollten das Saisonfinale der Bayernligavolleyballer in der Pestalozzihalle in Coburg sehen. Die Mannschaft von Trainer Volker Pohl musste beim Duell mit dem VfL Volkach auf René Franz und Hans-Peter Nürnberger verzichten. Zudem konnte der angeschlagene Beni Kucera wegen Rückenproblemen nur als Libero agieren.

Das Spiel gegen die Mannschaft von der Mainschleife versprach einige Brisanz, denn sowohl für die Gäste als auch für die Hausherren ging es um den direkten Klassenerhalt. Die Bedeutung des Spiels für den Volleyballsport in der Region bemerkte man alleine daran, dass alle Vorsitzender der drei Hauptvereine der Spielgemeinschaft, Stefan Wulf (Coburger TS), Gerhard Pfiffer (BSC Ebersdorf) und Wilfried Weibelzahl (TSV Grub) zu den Zuschauern zählten und sich von der Stimmung in der Halle mitreisen ließen.

Zu Beginn des Spiels wirkte die SG Teamwork Ebersdorf/Coburg/Grub direkt ungemein konzentriert und spielte aus einer stabilen Annahme und Abwehr heraus. Die Punktchancen wurden konsequent genutzt und schnell war eine 15:6-Führung herausgespielt. Zwar kamen die Volkacher nach einer Auszeit und zwei Spielerwechseln besser ins Spiel, dennoch sicherte sich die SG den ersten Satz mit 25:18-Punkten.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich nun ein Duell auf Augenhöhe und beide Teams kämpften um jeden Ball. Kaum ein Ballwechsel verging, bei dem nicht ein oder mehrere Spieler über den Hallenboden hechteten. Auf beiden Seiten konnte man spüren, dass es in dieser Begegnung um den Klassenerhalt ging und das alle Akteure mit 100 Prozent Einsatzwillen bei der Sache waren. Die Fans feuerten die SG Teamwork in einer spannenden Schlussphase nach Kräften an und schließlich gelang es dem 16-Jährigen Youngster Eric Turek den Satzball zum 25:23 für die SG in gegnerische Feld zu hämmern.

Im dritten Satz hatte die SG nun eigentlich die Gelegenheit sich für die 0:3-Niederlage zu revanchieren, aber plötzlich wackelte die Annahme der Vestestädter und es schien kaum noch eine Aktion gelingen zu wollen, denn auch die SG-Angreifer schafften es nur selten den Volkacher Block zu überwinden. Ein Satz zum Vergessen mit einer 10:25-Klatsche folgte.

Nach einer deutlichen Ansprache von Trainer Volker Pohl in der Satzpause stabilisierte sich die SG Teamwork zu Beginn des vierten Satzes wieder und gestaltete den Satz ausgeglichen. Eine kleine Schwächephase am Satzende bescherte allerdings den Gästen aus Unterfranken beim Stand von 22:24-Punkten zwei Satzbälle. Der erste Satzball konnte durch einen Angriffsschlag von Sasa Jularic abgewehrt werden, ehe Adrian Lamberti auch den zweiten Satzball mit einem direktem Blockpunkt vereitelte und den 24:24-Ausgleich schaffte.

Schließlich waren es zwei druckvolle Aufschläge von Ersatzkapitän André Dehler, die die Volkacher Annahme derart unter Druck setzen, dass die Angreifer aus den Notpässen von VfL-Zuspieler Johannes Förster nur noch zwei direkte Fehler produzierten und der SG den 26:24-Satzerfolg ermöglichten.

Mit diesem 3:1-Erfolg wanderten drei Punkte auf dass Konto der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg und die Mannschaft feierte am Ende ausgelassen mit ihren treuen Fans in der Pestalozzihalle.

Stimmen zum Spiel

Trainer Volker Pohl: "Es war heute für mich ein versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Saison. Wir haben in vielen Spielen unnötig Punkte liegen lassen und uns dadurch in diese brenzlige Situation gebracht. Am Ende sind wir vermutlich mit diesem wichtigen Sieg um die Relegation herumgekommen. Das freut mich sehr für die Mannschaft!"

Wilfried Weibelzahl (1. Vorsitzender TSV Grub am Forst): "Es war heute ein echter Krimi und als Volleyballfan erlebte man ein stetiges auf und ab. Ich denke, dass jeder Zuschauer, der heute in der Halle war sehr gut unterhalten wurde und natürlich freue ich mich sehr, dass sich die SG-Spieler mit einem Sieg belohnt haben!"

Gerhard Pfiffer (1. Vorsitzender BSC Ebersdorf): "Es war heute von Anfang an einer emotionales Spiel und auch die Fans haben gemerkt, dass heute die Unterstützung für die Mannschaft enorm wichtig war. Es hat Spaß gemacht heute zuzusehen!"

Die Lage in der Liga:

Die SG Teamwork Ebersdorf/Coburg hat nun 24 Punkte auf dem Konto und liegt damit aktuell auf dem 6. Tabellenplatz punktgleich mit dem Fünftplatzieren TSV Lengfeld, die noch zwei Partien ausstehen haben. Auf Platz 7 liegt der TSV Eibelstadt mit 22 Punkten, der mit einem 3:0-Erfolg beim bereits abgestiegenen ASV Neumarkt und bei noch einem ausstehenden Spiel gegen den Bayernligameister Amberg, am kommenden Wochenende, an der SG Teamwork vorbeiziehen könnte. Der Achtplatzierte VfL Volkach liegt nun bereits sechs Punkte hinter der SG Teamwork und müssten die beiden ausstehenden Partien mit 3:0-Sätzen gewinnen um nach Punkten mit der SG Teamwork gleichzuziehen und auch das bessere Satzverhältnis zu haben, allerdings spielt man im letzten Spiel gegen TSV Lengfeld, so dass sich die SG-Konkurrenten gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Nur im ungünstigen Fall wäre es also möglich, dass die SG Teamwork, aufgrund der schlechten Satzverhältnis noch in die Abstiegsrelegation rutschen könnten.

Für die SG spielten: André Dehler, Benjamin Kucera, Max Kessel, Sasa Jularic, Stefan Schönfelder, Daniel Baumgarten, Adrian Lamberti, Eric Turek

Trainer: Volker Pohl