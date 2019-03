"Selfies einer Utopie" in der Coburger Reithalle

Die Serie lebt von der Improvisationskunst der Schauspieler, von Spontaneität und witzigen Texten, die der Autor und Regisseur Nicola Bremer für die einzelnen Folgen schreibt und dabei tagesaktuell auf Ereignisse in Politik, Kultur, Gesellschaft und Coburg reagiert.

Und immer mit dabei: Eros Ramazzotti. In Folge 4 mit dem Titel "Eros Ramazzotti vergisst sein Geschlecht" werden sich die Schauspieler Eva Marianne Berger, Alexandra Weis und Thomas Kaschel wagemutig den Herausforderungen des Formats stellen. Gespielt wird im jeweils aktuell aufgebauten Bühnenbild der gerade in der Reithalle laufenden Produktionen.

Ein Einstieg ins Serienformat ist für den Zuschauer jederzeit möglich, da keine Folge auf die vorherige aufbaut.

Weitere Termine dieser Folge finden am Freitag, 15. März und am Freitag, 22. März jeweils um 20 Uhr statt. Die erste Vorstellung am Sonntag ist bereits ausverkauft. Für die beiden Folgetermine sind noch Karten erhältlich. Tickets im Vorverkauf gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle und an der Theaterkasse.