Seine 15 Sachen packen: Rödentaler Erfinder stellt sein Reiseset "The Travel Tool" vor

Wenn Goncalo Cruz mit seiner Freundin Andrea auf Reisen geht, dann darf etwas nicht fehlen: "The Travel Tool", ein leichtes 15-teiliges Reiseset. Damit sei er bestens in blau und sie in pink ausgestattet. Der Rödentaler ist wohl der größte Fan des leichten Kits. Kein Wunder, er hat es ja schließlich erfunden.

Für 69,99 Euro verkauft Goncalo Cruz sein Reiseset, das mit 860 Gramm eigenen Aussagen nach "das leichteste Reisekit der Welt" ist. Stolz präsentiert er, was alles in den handlichen Packwürfel passt: Eine faltbare Wasserflasche und ein Faltbecher, dazu eine Einkaufstasche und ein kleines Nähset, "weil auf der langen Reise immer etwas passiert". Die Schere ist so klein, dass sie auch die Flughafenkontrolle besteht.

Für die Hygiene gibt es ein großes und ein kleines Handtuch, einen Wäschesack, drei Reiseflaschen zum Befüllen und eine Zahnbürste aus Bambus mit Schutzkappe. Und was für Reisende besonders wichtig ist: ein aufblasbares Nackenkissen, eine Schlafmaske und Ohrenstöpsel. "Ich habe erst überlegt, alle Produkte in einen Karton zu versenden. Aber ich habe mich dann für die Tasche entschieden, denn wir sind ja auch Bagpackers", sagt er und lacht.

Die Idee hinter der Erfindung

Der 33-Jährige hat in Portugal Tourismus studiert und ist 2013 nach Rödental gezogen. Seine Leidenschaft fürs Reisen ist groß: "2016 haben meine Freundin und ich ein Jahr lang eine Weltreise durch 15 Länder gemacht." Insgesamt 50 Länder hat Cruz schon bereist. Da er immer nur Handgepäck dabei hat, hat er für seine Reisen verschiedene leichte Utensilien gesammelt, die ihm das Leben erleichtert haben. Ein komplettes Set zum Kauf habe er vergeblich gesucht.

Doch die Idee kam ihm erst im Januar 2018. "Das ist eine lustige Geschichte", sagt er: "Mein Freund in Portugal hat ein Kind bekommen. Ich wollte ihm etwas schenken und habe im Internet ein Set gefunden, in dem die Eltern alle wichtigen Sachen für das erste Jahr finden." Da habe er sich gedacht, wieso es das für Reisende nicht auch gibt. Also entschloss sich der Rödentaler kurzerhand, ein solches Set einfach selbst zu erfinden. Die Grundidee: Nur einmal zahlen und alles haben, was man braucht. Und zwar nicht zum Einmalgebrauch, sondern auf lange Zeit nutzbar.

Ökologisches Produkt

Produkte in Reisegrößen haben ihn schon immer gestört, denn diese sind nicht nachfüllbar. "Mir ist es sehr wichtig, dass alle meine Produkte wieder verwendbar sind", erzählt er. Denn das vermeidet Plastikmüll.

Die Nachhaltigkeit spielt bei Cruz eine sehr große Rolle. In den Semesterferien hat er früher als Rettungsschwimmer an den Stränden der portugiesischen Region Alentejo gearbeitet. Dort wurde viel Plastikmüll angespült oder von Standbesuchern liegen gelassen. "Das hat mich immer gestört und ich habe nach der Arbeit versucht, den Strand so gut wie möglich zu reinigen", erzählt er. Deshalb fließt ein Teil der Erlöse auch in das Umweltprojekt "The Ocean Cleanup".

Wie läuft das Geschäft?

Produziert werden die Sets in China. Rund ein Jahr nahm sich Cruz bei der Suche nach einer guten Firma Zeit und ließ sich Muster schicken, damit seine Produkte auch lange haltbar sind. Finanziell unterstützt wurde er nicht. Seit dem 30. Dezember 2018 verkauft Cruz die Reisesets über Internet-Großhändler und über seinem gleichnamigen Reiseblog "The Travel Tool", den er zu zu Beginn seiner Weltreise gestartet hat.

"Am Anfang habe ich 502 Kits bestellt: 500 für die Kunden und jeweils eines für mich und Andrea", sagt er. 250 davon in blau, 250 in pink. Die Farben werden gleich stark nachgefragt. Das Geschäft läuft gut: "In den ersten zwei Wochen waren zehn Sets verkauft, das habe ich gar nicht erwartet", sagt er. Viele Kits gehen nach Portugal - da wurde nämlich schon über das Reisekit berichtet.

Abgeschlossen ist die Arbeit damit noch nicht. Der 33-Jährige möchte nun die eigene Website optimieren. "Meine Kits gibt es schon im Internet zu kaufen und auf meinem Reiseblog, aber ich möchte eine eigene Seite nur für das Produkt", erzählt er. Die soll es dann nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch und in seiner Muttersprache Portugiesisch geben.

Und dann gibt es da noch ein ganz persönliches Ziel, das sich Goncalo Cruz gesteckt hat: "Mein Lebenstraum ist es, bis zum 18. Juli 2035 alle Länder der Welt gesehen zu haben. Da ist mein 50. Geburtstag." Noch 145 Länder stehen dem 33-Jährigen also noch bevor, bei dem ihm sein Set gewiss ein treuer Begleiter sein wird.

