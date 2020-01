In diesem Jahr ging es ums Ehrenamt. Die Stadt Coburg tue schon einiges, um das Ehrenamt zu würdigen, sagte Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) und verwies auf die Jahressiegerfeier für Sportler und die Ehrenamtsfeier im Sozialbereich. Aber es gibt auch viele engagierte Bürger in Vereinen und Or...