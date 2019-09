Sebastian Pufpaffs erfolgreiches Coburg-Gastspiel

Pufpaff, im Jahr 1976 in Troisdorf geboren, studierte zunächst Rechtswissenschaft in Frankfurt am Main und anschließend Politikwissenschaft, Soziologie und Staatsrecht in Bonn. Erste Comedy-Erfahrungen sammelte er sei 2004 mit dem Kabarett-Trio "Das Bundeskabarett". 2010 wurde er als Solokabarettist beim Prix Pantheon mit dem Publikumspreis bedacht.

Mit seinem ersten Soloprogramm war er ab 2011 unterwegs. Im Fernsehen ist er mit "Pufpaffs Happy Hour" (3sat, ZDFkultur) vertreten.

Eine ausführliche Besprechung und zahlreiche Fotos vom Coburg-Gastspiel des Kabarettisten Sebastian Pufpaff finden Sie hier