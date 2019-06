Schwitzen fürs Sportabzeichen

Am Freitag wurden die Teilnehmer und Helfer eher nass vor Schweiß: Auf dem Sportgelände des TV 1848 konnten die Teilnehmer das Sportabzeichen ablegen. Eine schweißtreibende Angelegenheit, aber die Jugendmannschaften des HSC 2000 Coburg stellten sich der Herausforderung. Immerhin konnte man sich beim Sprung in den Sand ja einbilden, man sei am Strand.

Am Samstag und Sonntag geht das Kinder- und Jugendfestival mit allerhand Attraktionen weiter. Die drei Veranstalter - das Coburger Tageblatt, der Stadtjugendring und die VR-Bank Coburg - sind froh und dankbar, für das Programm auch wieder viele Partner gefunden zu haben. Allen voran ist das Aquaria zu nennen, wo am Samstag der große Wassertag steigt (es gelten die regulären Eintrittspreise). Das Gelände rund um die CoJe (Rosenauer Straße) verwandelt sich am Sonntag von 10 bis 17 Uhr in eine XXL-Spielwiese. Es gibt jede Menge Spiel- und Mitmachaktionen; der Eintritt ist frei. Für Schattenplätze und Erfrischung ist am Sonntag gesorgt.