Coburger Schulkinder bringen die Moldau zum Klingen

Der Anfang ist ein zartes Rieseln. Eine Quelle, die irgendwo in den Bergen des Böhmerwaldes entspringt und eine weite, weite Reise beginnt - eine Reise, auf der sie sich mit einer zweiten Quelle vereint und zum mächtigen Strom namens Moldau wächst.

Ein zartes Rieseln, das zum großen, breiten Strom wird - so lässt sich auch ein ehrgeiziges Projekt beschreiben, an das sich die Grundschule Coburg-Neuses mit großem Enthusiasmus gewagt hat.

Alle 72 Schüler der vier Grundschulklassen in Neuses haben sich seit Schuljahrsbeginn im Herbst von Bedrich Smetanas symphonischer Dichtung "Die Moldau" inspirieren lassen.

Unter Leitung von Ramona Rost, Studentin im Masterstudiengang inklusive Musikpädagogik an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, haben sie eine klingende Erzählung rund um die Moldau erarbeitet.

Mit ihren Stimmen, mit ihren Körpern und vielen Instrumenten lassen die Kinder den Wind rauschen und die Quelle der Moldau rieseln. Donner begleitet den Bach, der auf seinem langen Weg schließlich zum Strom wird, der durch Prag fließt. Die Schülerinnen und Schüler spielen Vögel und Blumen, lassen den Donner krachen und Schmetterlinge fliegen.

"Wir haben Großes vor", sagt denn auch Schulleiterin Jasmin Müller-Alefeld stolz und verweist auf das besondere Profil der Grundschule Coburg-Neuses, die sich "musikalische Grundschule" nennen darf. Denn an dieser Schule hat jedes Kind die Möglichkeit, aus sechs angebotenen Instrumenten eines zu wählen, das es "ohne finanzielle Hürden" erlernen kann.

Nach zwei bunt gemischten Schulkonzerten, so Müller-Alefeld, sei der Wunsch entstanden, endlich ein Konzert zu gestalten, das eine durchgehende Geschichte erzählt. Das Resultat ist das Moldau-Projekt, das bereits jetzt viele Schüler in Moldau-Fans verwandelt hat. "Es gibt Familien, die ihren nächsten Urlaub in Prag verbringen wollen", erzählt Müller-Alefeld stolz, "weil die Kinder endlich die Moldau live erleben wollen."

Geigen, Gitarren, Blockflöten

Das Projekt beschäftigt Lehrer und Schüler seit September gleichermaßen - unterstützt durch die Kooperation mit dem Landestheater Coburg. Das Konzept, mit Schülern ein bekanntes Werk der Musikliteratur so einzustudieren, dass möglichst viele Kinder daran aktiv beteiligt sein können, ist dem Coburger Publikum durch die Compose-Projekte des Landestheaters seit vielen Jahren bereits bekannt.

Carmen Schmidt, die diese Projekte am Landestheater betreut, ist auch an den Vorbereitungen dieses außergewöhnlichen Schulkonzerts beteiligt - gemeinsam mit dem Geiger Bernhard Bihler aus den Reihen des Philharmonischen Orchesters und Agnes Mirska-Bihler, die die Tanzgruppe betreut.

Bernhard Bihler hat aus Kindern der Instrumentalgruppen ein ungewöhnlich besetztes kleines Orchester zusammengestellt und einstudiert - drei Geigen, fünf Gitarren, vier Blockflöten, vier Xylophone und zwei Keyboards versprechen einen abwechslungsreichen Klang.

Noch gut eine Woche bleibt, um das Vorhaben aufführungsreif werden zu lassen. Ab Montag wird täglich im Konzertsaal der Freien evangelischen Gemeinde auf der Bertelsdorfer Höhe geprobt. Noch ist viel zu tun. Aber Bihler ist schon jetzt überzeugt: "Sie werden erstaunt sein."

Rund um das Schulkonzert "Die Moldau"

Aufführungen Schulkonzert "Die Moldau" der Grundschule Coburg-Neuses, Samstag, 23. Februar, 15 Uhr, Donnerstag, 28. Februar, 17.30 Uhr, Konzertsaal der Freien ev. Gemeinde (Max-Böhme-Ring 8, Coburg) Das Projekt In Kooperation mit dem Landestheater Coburg und der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gestalten 70 Schüler der Grundschule Coburg-Neuses eine kreative musikalische Reise entlang der Moldau - frei nach der gleichnamigen Symphonischen Dichtung von Bedrich Smetana.

Geleitet wird dieses Projekt von Ramona Rost, Studentin im Masterstudiengang Inklusive Musikpädagogik / Community Music an der KU Eichstätt-Ingolstadt. Community Music ermöglicht allen Menschen unabhängig ihrer Fähig- und Fertigkeiten, ihrer Herkunft und ihrer Bildung die Teilnahme. Das Projekt wird außerdem begleitet von Bernhard Bihler, Agnes Mirska-Bihler und Carmen Schmidt.

Vorverkauf Tickets gibt es im Vorverkauf an der Theaterkasse des Landestheaters Coburg, in der Buchhandlung Riemann am Markt sowie im Sekretariat (Montag bis Freitag 7.30 bis 14 Uhr) der Grundschule Coburg-Neuses.red