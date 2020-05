Keine Maskenpflicht während des Unterrichts. So schreibt es das Ministerium. Doch in der Klasse 9a an der Staatlichen Realschule CO II sitzen die Schüler vor ihren Heften oder Laptops - alle mit Mundschutz. Ihre Deutschlehrerin Sabrina Schirmann hat sie darum gebeten. Sie hat Asthma und gehört zur ...