Schule Scheuerfeld wird saniert

Das hat der Coburger Kultur- und Schulsenat am Dienstag beschlossen. Damit ist allerdings zunächst nur der Weg dafür freigemacht, dass die Stadtverwaltung die Sanierung vorbereiten kann. Denn für die Schulbauten gibt es eine Prioritätenliste, die ebenfalls erst überarbeitet werden muss.



Der Betrieb in der Scheuerfelder Schule wird also wie gewohnt weitergehen. Auch im nächsten Jahr soll es dort zwei Flexiklassen (Jahrgangsstufen 1 und 2) sowie eine dritte und eine vierte Klasse geben, sagte Schulleiterin Susanne Thaler. In der Mittagsbetreuung der evangelischen Kirchengemeinde gibt es allerdings nur 40 Plätze. Die reichen bei weitem nicht aus.



