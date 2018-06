(Schul-)Theatergruppen erobern die Coburger Reithalle

Schülerjury









Auch in dieser Spielzeit hat das Landestheater in Kooperation mit der Kulturabteilung der Stadt Coburg viele engagierte Schauspielgruppen von Grund-, Mittel-, Realschulen Gymnasien sowie freie Gruppen zum Festival für Junges Theater eingeladen. Das diesjährige Thema lautet: "Ich schließe die Augen und höre Meeresrauschen! Wovon träumst Du?"Mit dieser Fragestellung haben sich die teilnehmenden Theatergruppen seit Beginn des Schuljahres spielerisch und künstlerisch auseinandergesetzt.Daraus entstanden ist ein bunt gemischtes Programm, das vom 1. bis 12. Juli unter professionellen Bedingungen und Begleitung durch die Theaterpädagogik des Landestheaters auf der Bühne der Reithalle gezeigt wird.Mit ihren Produktionen werden das Gymnasium Albertinum (1. Juli), die Grundschule Ketschendorf (3. Juli), die Regiomontanus Schule (4. Juli), das Gymnasium Casimirianum (5. Juli), die Realschule Coburg I (6. Juli), die Theaterschule COBI (7. Juli), das Gymnasium Alexandrinum (8. Juli), das Coburger Kinder- und Jugendtheater (9. Juli), das Gymnasium Ernestinum (10. Juli), die Realschule Coburg II (11. Juli) und die Theaterakademie "COnnections" (12. Juli) in der Reithalle zu erleben sein.In diesem Jahr wird es auch wieder Partnerschulen und eine Schülerjury geben.Die Jury-Gespräche ermöglichen den Spielern, die eigene Inszenierung zu reflektieren, und bieten eine Plattform, sich gemeinsam mit den Schülern der Partnerschule über die Theaterarbeit und den Schaffensprozess auszutauschen.Joachim Reiss "Ohne Ende Wände"Sonntag, 1. Juli, 18 Uhr"Traumfresserchen". Textfassung von Nicole Strehl nach Michael Ende , Dienstag, 3. Juli, 17 Uhr"Die Gustloff" nach der Novelle "Im Krebsgang" von Günter Grass . Gerit Eder "Das zweifache Venedig, Mittwoch, 4. Juli, 20 UhrLindsay Price "Pressure", Donnerstag, 5. Juli, 20 Uhr"Das Schicksal ist ein mieser Verräter", neue Textfassung von Nicole Strehl nach dem gleichnamigen Roman von John Green, Freitag, 6. Juli, 20 Uhr"Eine Leiche zum Dessert", neue Textfassung von Nicole Strehl nach dem gleichnamigen Film; Samstag, 7. Juli, 20 UhrEigenproduktion "Zeit - Tod - Schlagen"; Sonntag, 8. Juli, 20 Uhr"Traumather - ein autobiografisches Theaterstück"; Montag, 9. Juli, 20 UhrMarion Bryx "Machtspiel"; Dienstag, 10. Juli, 20 Uhr"Ein Sommernachtstraum", nach Shakespeare; Mittwoch, 11. Juli, 20 UhrEigenproduktion "Ich schließe die Augen, und höre Meeresrauschen. Wovon träumst du?"; Donnerstag, 12. Juli, 20 UhrTheaterkasse Dienstag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr; Geschäftsstelle Coburger Tageblatt; Awo-Mehrgenerationenhaus, Schuhhaus Appis Bad Rodach, Buchhandlung Stache Neustadt /Rödental