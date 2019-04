Schützengau Oberfranken Nord zeichnet verdiente Schützen aus

Klaus Jentsch, der Gauschützenmeister, sagte, er sei gerne für die Schützen des oberfränkischen Nordgaues tätig. "Ich hoffe weiterhin auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit", führte er bei der Gauversammlung, die vom SV Lützow Großgarnstadt ausgerichtet wurde, aus. Dass die Vereine mit seiner Arbeit zufrieden sind, zeigte sich am einstimmigen Wahlergebnis. Als größte Herausforderung des letzten Jahres für die Funktionäre sieht Jentsch die EU-Datenschutzgrundverordnung an.

Den ergänzenden Berichten des Gauvorstands und der Referenten zum abgelaufenen Schützenjahr war zweierlei zu entnehmen: rund 400 Anträge wurden für Ehrungen eingereicht. Der Negativtrend bei der Mitgliederentwicklung hält weiter an. Den 67 Gesellschaften und Vereinen des Gaues Nord gehören 7837 Mitglieder (- 89) an.

SG Coburg an der Spitze

Bei den Gaumeisterschaften hatten 51 Vereine Teilnehmer gemeldet. Es gab 1472 Starts. Den Medaillenspiegel führt die SG Coburg (42 Gold, 19 Silber, 20 Bronze) an vor der SG Kronach (18, 17, 10) und der SG Einberg (18, 13, 11). Das Meldeformular in den Ausschreibungen soll reger genutzt werden. Aus dem Gau haben 54 Schützen und zehn Mannschaften sehr erfolgreich am Oktoberfestschießen 2018 teilgenommen. Landesschützenkönigin in der Disziplin Luftpistole wurde Sarah Lipfert (Priv SG Ludwigsstadt). Bei den Auflage-Luftgewehrschützen setzte sich die 1. Gau-Mannschaft an die Spitze der 42 Teams.

Ohne größere Probleme laufen laut Jentsch die Rundenwettkämpfe. Insgesamt beteiligten sich 66 Luftgewehrteams mit 213 Schützen. Kritisch wird das Vorschießen gesehen. Gut verlief das Sportjahr für die Damen. Bei den Finals der Rundenwettkämpfe beim Auflageschießen mit dem Luftgewehr konnten die Senioren und die körperbehinderten Aktiven zahlreiche vordere Platzierungen auf überörtlicher Ebene einfahren.

An den Pistolen-Rundenwettkämpfen nehmen den Berichten zufolge 24 Luftpistolen- und 28 Sportpistolenteams teil. Ein leichter Aufwärtstrend kann bei den Wurfscheibenschützen verzeichnet werden.

Bürgermeister Bernd Reisenweber, Landrat Sebastian Straubel, MdB Hans Michelbach sowie vierter Landesschützenmeister Hans-Peter Gäbelein und Bezirksschützenmeister Alexander Hummel bedankten sich in ihren Grußworten bei den Ehrenamtlichen und den erfolgreichen Aktiven.

Wahlen: Gauschützenmeister Klaus Jentsch, 2. Gauschützenmeisterin Renate Schramm, 3. Gauschützenmeister Hans-Georg Rebhan, Schatzmeisterin Bianca Keidel (neu), Schriftführerin Simone Jäkel (neu), Gausportleiter Günter Schlenzig, 2. Gausportleiter Uwe Müller-Stedefeld (neu), 3. Gausportleiter Oliver Keidel (neu), Damenleiterin Christina Zeitner. Kooptiert sind die Mitglieder des Ausschusses. Delegierte für die Bezirksversammlung: Tina Lauterbach (Lichtenfels), Hans-Herbert Hartan (Coburg, Stadt), Günter Knauer (Coburg, Land), Stefan Eber (Kronach), Johannes Haase (Frankenwald). Sportliche Ehrungen, Deutsche Meister: Christina Kob (Luftgewehr, Auflage, SV Itzgrund Großheirath), Helmut Stubenrauch (Pistole, 25 m, SG Coburg) Mannschaft: Dieter Hammerbacher, Christian Huber, Helmut Stubenrauch (50m, Pistole, SG Coburg). Zweimal Mannschaftsweltmeister: Helmut Stubenrauch (Perkussionspistole, Weltrekord und original Steinschlosspistole). Die neuen Königshäuser des Schützengaus Oberfranken Nord sind: Gau-Königin Sarah Neubauer (19,5 T, SG Tettau), 1. Ritter Martin Brieger (27,8 T, SG Neustadt), 2. Ritter Frank Reinhardt (SSG Weidhausen, 35,3 T). Gau-Jugendkönigin Davina Fuhrmann (88,3 T, SV Hassenberg), 1. Jugendritterin Celina Daum (116,4 T, SG Tschirn), 2. Jugendritter Lukas Beetz (129,1 T, SG Rothenkirchen). Gau-Auflagekönig Erwin Röther (30,8 T, Grenzlandschützen Fürth am Berg), 1. Ritterin Elke Jäkel (44,5 T, Kgl. Priv. SSG Lichtenfels), 2. Ritter Hans-Willi Geiger (45,2 T, SV Burggrub).

Ehrungen:

Gauehrennadel: Bernd Bänisch, Michel Dückerhoff, Markus Eber, Inna Eckstein, Heinz-Gregor Martin, Jens-Uwe Peter, Denis Stang. Matthias Blümig (großes Gauehrenzeichen). Gauabzeichen: Matthias Heider (20jährige Mitarbeit, Silber), Ingo Hofrichter (10 J, Bronze). Bezirksehrennadel: Manfred Florschütz, Frank Jungkunz, Maria Lessig, Harald Wunder, Frank Zapf, Christina Zeitner (alle Silber). Matthias Heider (Gold). Ehrennadel des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB), Klein-Rot: Erwin Kalb, Lutz Wachsmuth.

Drei verdiente Schützen wurden mit dem BSSB-Protektoratsabzeichen in Silber ausgezeichnet: Jürgen W. Heike hatte als ehemaliger Innenstaatssekretär und als ehemaliger Landtagsabgeordneter stets ein offenes Ohr für die Sportschützen und ist für den Gauschützenmeister ein Vorbild und Ratgeber. 36 Jahre war Bernd Roßbach Gauschatzmeister und errang als Aktiver viele überörtliche Meistertitel. Darüber hinaus ist er langjähriger Oberschützenmeister der SG Einberg. Als zweiter Gausportleiter brachte sich Jürgen Meier 27 Jahre lang ein, ist Sportschütze und arbeitete bei Gau- und Bezirksmeisterschaften mit. Auf einstimmigen Beschluss der Anwesenden, die sich von den Plätzen erhoben, wurde Kurt Hofmann zum Ehrenmitglied ernannt. Während seiner 26-jährigen Tätigkeit als Gauschriftführer verfasste er viele Festschriften, Chroniken und Gauberichtshefte. Außerdem erarbeitete das älteste Gauvorstandsmitglied unter anderem den Entwurf der Gaustandarte.