Schöne Gärten anderer Leute im Coburger Land

Seit über 20 Jahren veranstaltet der Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege schon den Tag der offenen Gartentür. Am Sonntag, 24. Juni, sind Interessierte zwischen 10 und 17 Uhr eingeladen eine Reihe ausgewählter, privater Gartenparadiese zu besuchen. Die Besitzer öffnen ihre Pforten und laden zum Flanieren, Diskutieren und Genießen ein. Die Eröffnung durch den Vorsitzenden des Kreisverbandes, Landrat Michael Busch , findet um 11:30 Uhr im Garten des Anwesens Rabeneck-Steward in Scheuerfeld statt.Das Anwesen Rabeneck Steward, Sändleinweg 16, in Coburg Scheuerfeld. Hier erwartet die Besucher ein etwa 1800 Quadratmeter großer, stilvoll gegliederter Hausgarten mit altem Baumbestand, Asienecke, Staudenarealen, Kletterpflanzen, Laubengang, zwei Gartenteichen, einem Mininutzgarten und einem Freilauf für Landschildkröten. Der Garten befindet sich teilweise noch in der Umgestaltung. In diesem Ambiente findet die Eröffnung des Tages der offenen Gartentür statt.Eine weitere Station ist der Obstlehrgarten am Landratsamt Coburg, Lauterer Straße 60. Hier gibt es aktuelle Infos über das Thema: "Obst für kleine Hausgärten " in kompakter, gut ausgeschilderter Form. Robuste Sorten und moderne Erziehungssysteme im Bereich Kern-, Stein-, Beeren- und Wildobst werden gezeigt.Eine Besonderheit bietet der Garten der Familie Lothar Oppel , Weinbergstraße 3, Rödental-Mönchröden. Ein 2500 Quadratmeter großer, naturnaher Garten wartet mit einem Brotbackhaus auf. Es gibt einen Forellenteich, Rosenbögen mit Kletterrosen, Ramblerrosen und Clematis, Garagenbegrünung, Bachlauf, kleinem Teich, Gewächshaus, Hochbeeten und Beerensträuchern. Zahlreiche Sitzgelegenheiten mit Lagerfeuerstelle laden zum Genießen des Gartens ein.Mönchröden hat noch einen weiteren Garten zu bieten, nämlich den von Kurt Heublein, Lange Wiesen 30. Es ist ein etwa 1300 Quadratmeter großer Hausgarten mit altem und neuen Obstbaumbestand. Gemüse-, Hochbeete, Beerensträucher, Blumenbeete. Pavillon, Gartenteich mit Fröschen und Molchen. Es gibt einen Ruheplatz an einer lieblichen Backsteinmauer, einen kleinen Pool und teils naturbelassene Rasenflächen.