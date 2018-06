Schlechtes Wetter: Symphonic Mob in Coburg abgesagt

Das regnerische und kalte Wetter nennen die Veranstalter, das Landestheater Coburg und die Kulturabteilung der Stadt, als Grund für die Absage. "Die Wetterbedingungen für die Open-Air-Veranstaltung sind für alle Musikerinnen und Musikern, aber vor allem die Instrumente nicht zumutbar", heißt es in einer aktuellen Mitteilung.



Gleichzeitig wurde aber bereits ein neuer Termin festgelegt: Am Samstag, 8. September, dem Tag der Museumsnacht in Coburg und zugleich des Theaterfestes, soll der Symphonic Mob nachgeholt werden.

"Wir freuen uns sehr über bereits 150 Anmeldungen und hoffen, mit vielen Musikerinnen und Musikern dann am 8. September das größte Spontanorchester der Stadt Coburg zu bilden", heißt es weiter in der Mitteilung des Landestheaters.