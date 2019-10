Scheler und Schröder keine Trainer mehr

Das Trainerkarussell dreht sich in diesen Tagen im Fußballkreis Coburg beängstigend schnell. Nach dem kuriosen Rücktritt von Bastian Renk beim Landesligisten VfL Frohnlach haben nun zwei weitere, prominente Übungsleiter vorerst keinen Job mehr. Nach Tageblatt-Informationen wurden am Montagabend nämlich sowohl Lars Scheler beim Landesligisten FC Coburg, als auch Heiko Schröder beim Bezirksligisten TSV Sonnefeld von ihren verantwortungsvollen Aufgaben entbunden.

Die beiden Klubs wollen im Laufe des heutigen Dienstags zu den Gerüchten Stellung nehmen. Die Gründe für die Trennung sind in erster Linie sportliche. Beide Vereine hinken ihren Erwartungen deutlich hinterher.

Vestekicker zuletzt konzeptlos

Der FC Coburg spielte in den letzten Wochen schwach, verlor zu viele Spiele und steht momentan auf einem Relegationsplatz in der Landesliga Nordwest. Das hatten die Beteiligten so nicht erwartet. Die zuletzt gezeigten Leistungen gegen Rimpar (0:1) in Euerbach (0:1) und am Samstag im Derby zu Hause gegen den SV Friesen (0:4) gaben wenig Grund zu Optimismus. Der Verantwortlichen des FCC mit Vorsitzenden Wolfgang Gremmelmaier an der Spitze fehlte anscheinend der Glaube, dass Scheler, der vor eineinhalb Jahren aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in den Herrenbereich stieß und die Landesliga-Aufstiegsmannschaft von Matthias Christl übernahm, mit seiner jungen Mannschaft die Kurve bekommt. Gremmelmaier galt schon länger als Kritiker von Scheler:

Schröders Negativserie

Ebenfalls Trainer im Coburger Nachwuchsleistungszentrum und Partner von Scheler im Stützpunkttraining war etliche Jahre Heiko Schröder. Vor 16 Monaten erklärte sich der aus Autenhausen stammende Coach bereit den kriselnden TSV Sonnefeld in der Landesliga zu übernehmen, wohlwissend, dass er mit dem vorhandenen Spielermaterial keine Chance auf den Klassenerhalt in der Spielzeit 2018/2019 haben wird. Zu viele Spieler hatten den Klub vor Saisonbeginn verlassen. Und so kam es dann auch. Sang- und klanglos mit einigen Achtungserfolgen (u. a. 0:0 gegen FC Coburg und 1:0-Sieg FC Lichtenfels) stiegen die Sonnefelder ab.

In der Bezirksliga West sollte die Talfahrt nun allerdings gestoppt werden. Ein sicherer Mittelfeldplatz ist das erklärte Ziel. Doch nach einem guten Saisonstart mit vier Punkten aus zwei Spielen begann die nächste Negativserie. Acht Pleiten, in denen die Schröder-Elf fast immer chancenlos war, folgten. Obwohl sich Schröder, der aufgrund seiner akribischen, vor allem auf Taktik basierenden Trainingsarbeit intern zunehmend umstritten wurde, noch Anfang der Woche in einem Interview auf unserem Partner-Portal anpfiff@info absolut überzeugt davon zeigte, mit seinem lernwilligen Team auf dem richtigen Weg zu sein, zogen die Verantwortliche nun die Reißleine. Das 0:3 im Derby beim TSV Mönchröden brachte das Fass der Enttäuschung bei den Sonnefeldern zum Überlaufen, Die Führungsriege um den jungen Vorsitzenden Louis Kappenberger sollen ihren als großen Hoffnungsträger verpflichteten Übungsleiter daraufhin beurlaubt haben.

Noch nicht bestätigten Informationen zur Folge wird Routinier Benjamin Demel vorerst Schröders Aufgaben übernehmen.

VfL Frohnlach hofft

Spannend ist auch die jüngste Entwicklung beim VfL Frohnlach. Denn noch haben die Entscheidungsträger der Blau-Weißen die Hoffnung nicht aufgegeben, ihren aktuellen Spielertrainer Bastian Renk zum "Rücktritt vom Rücktritt" zu bewegen. Nach dem der 37-jährige Stockheimer am Samstag nach der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Lengfeld sein Amt niederlegte, ließen Vorstand, Sponsoren, Sportliche Leitung und Spielerrat nichts unversucht, um Renk umzustimmen.

Und tatsächlich hat sich der Coach, wie er dem Tageblatt nun auf Anfrage mitteilte, noch einmal Bedenkzeit erbeten. Die Dinge seien in Frohnlach eben nicht ganz so einfach. Da ginge es nicht nur um eine Person, sondern um den ganzen Klub. Spekuliert wird in diesem Zusammenhang, dass ein Großsponsor das finanzielle Engagement beim VfL von Renk abhängig machen könnte.

Nicht ausgeschlossen also, dass der langjährige Spieler und Trainer des Wischi-Klubs die Punktrunde nun doch wie ursprünglich geplant bis Saisonende durchzieht und das obwohl sich Christian Tremel am Sonntag sicher war, dass sich Renk nicht zu einer Kehrtwende entschließen wird: "Dafür ist Basti zu konsequent. Wir müssen seine Entscheidung akzeptieren", spekulierte der Sportliche Leiter gegenüber dem "Tageblatt".

Doch nun würde sich der Torwarttrainer und langjährige Weggefährte Renks natürlich sehr freuen, wenn sich der Chefcoach doch anders entscheidet - der Großteil der VfL-Fans drückt jedenfalls dafür die Daumen.