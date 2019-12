SBC/Die Linken haben 24 Kandidaten

Diesen Mittwoch wählten die Wählergruppe SBC-Land "sozial und bürgernah für Coburg Land" und Die Linke Coburg ihre gemeinsame, offene Kreistagsliste für die Kommunalwahl 2020 im Landkreis Coburg. "Stadt und Land - Hand in Hand". Unter diesem Motto umriss der Spitzenkandidat der Kreistagsliste, Herbert Müller, die zukünftigen Wahlkampfschwerpunkte. Ein Ausbau des ÖPNV, verbunden mit höheren Taktraten, einem besseren Verkehrsanschluss des Landkreises an den Südthüringer Raum und die Nachbarlandkreise und der Umstieg auf Wasserstoff- und/oder Elektrobusse sind Schwerpunktthemen.

Die Kliniken in Coburg und Neustadt sind in kommunaler Trägerschaft zu halten, zusätzlich wird ein Ausbau der Tagespflegeeinrichtungen gefordert, verbunden mit mehr Pflegepersonal und einer guten Bezahlung. Sozialer Wohnungsbau, Miete und Strom bezahlbar für alle, gute, wohnortnahe Schulen, gebührenfreie Kitas und Kindergärten, Freizeiteinrichtungen für Jugendliche, Ausbau der Barrierefreiheit in den Rathäusern und öffentlichen Einrichtungen des Landkreises und eine Entlastung der Bürger und Unternehmen durch Bürokratieabbau und Transparenz in der Verwaltung sind weitere gemeinsame Schwerpunkte beziehungsweise Forderungen von SBC und den Linken.

Die mit 24 Kandidaten besetzte Liste wurde mit großer Geschlossenheit, ohne Kampfkandidaturen und Streitigkeiten und in einem Wahlgang komplett gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Unsere Kandidatenliste spiegelt diesen breiten, überparteilichen gesellschaftlichen Ansatz wider. Dogmen oder rote Haltelinien wird es mit uns nicht geben. Wir sprechen mit allen demokratischen Parteien und Wählergruppen im Landkreis auf Basis unseres Wahlprogrammes und unserer politischen Schwerpunkte. Unsere Liste soll aber auch ein Angebot an enttäuschte Sozialdemokraten und Christdemokraten sein", so Herbert Müller weiter. Neben Handwerkern, Selbstständigen, Pädagogen und Lehrern, ehrenamtlich Aktiven, Landwirten, Arbeitern und Angestellten fänden sich auch aktive Kommunalpolitiker aus Bad Rodach und Ebersdorf bei Coburg auf der Kreistagsliste. Die gemeinsame Liste sehe sich klar als "Vertreter der kleinen und mittleren Einkommen, der Studierenden, der Gewerbetreibenden und Selbstständigen, der Rentner, der Familien und der Menschen, die als Aufstocker und zum Mindestlohn arbeiten, die in befristeten Arbeitsverhältnissen stecken oder gerade auf Arbeitssuche sind".

Augenmerk wird außerdem auf einen sozial gestalteten Klimaschutz gelegt. Pendler oder Rentner dürften nicht die ganze Last des Klimaschutzes tragen, hieß es. Das komplette Kommunalwahlprogramm wird im Januar 2020 vorgestellt. Die Liste wird angeführt von Herbert Müller, Stadtrat in Bad Rodach und Awo-Vorsitzender (siehe Kasten).

Kreistagskandidaten von SBC-Land und Die Linke

Kandidaten Die Liste wird angeführt von Herbert Müller, Stadtrat in Bad Rodach und Awo-Vorsitzender. Auf Platz 2 folgt Petra Hähnlein aus Weidach. Auf Platz 3 steht Achim Fischer, Architekt und Gemeinderat aus Ebersdorf bei Coburg, auf Platz 4 steht Klaus Geuther, Rechtsanwalt und Stadtrat in Bad Rodach.

auf den weiteren Plätzen: 5. Holger Herrmannsdörfer, Bad Rodach; 6. Heribert Sommer, Ebersdorf bei Coburg; 7. Karl-Martin Schulz, Birkach; 8. Bülent Durak, Bad Rodach; 9. Karin Hedermann, Rödental; 10. Hans-Jürgen Christ, Untersiemau; 11. Ulrike Schmailzl, Neustadt; 12. Florian Griebel, Ebersdorf bei Coburg; 13. Katja Griebel, Ebersdorf bei Coburg; 14. Inge Hähnlein, Weidach; 15. Manfred Willecke, Lautertal; 16. Petra Henley, Lautertal; 17. Peter Plentz, Großheirath; 18. Rosemarie Düsterhöft, Seßlach; 19. Marco Hähnlein, Neustadt; 20. Robert Müller, Weitramsdorf; 21. P. Kraus, Untersiemau; 22. Wolfgang Meffert, Seßlach; 23. Eduard Adam, Grub am Forst; 24. Harald Clarner, Grub am Forst.