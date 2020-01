Risse, überall Risse. Im großen Vortragssaal des Kunstvereins ebenso wie im Untergeschoss. Und am betagten Parkettfußboden in der ehemaligen Voliere hat der Holzwurm Spuren hinterlassen. Der Kunstverein Coburg ist in die Jahre gekommen. Längst ist der einstige Neubau eigentlich auch schon wieder ei...