"Sänger haben eine soziale Verantwortung" - Ehrungen in Seßlach

Es war ein willkommener Ausgleich zur Hektik des Tages, der Liederabend des Liederkranzes Seßlach unter dem Motto "Stimmt ein in unser Lied". Das Sportheim war fast bis auf den Platz gefüllt. Die Zuhörer wurden nicht enttäuscht und kamen voll auf ihre Kosten, denn die feine musikalische Kost, die geboten wurde, ließ so manche Herzen höherschlagen. Die Darbietungen wurden deshalb mit reichlich Beifall belohnt.

Im Vordergrund standen auch Ehrungen. Jens-Uwe Peter, der Vorsitzende der Sängergruppe Fränkische Krone, zeichnete für 25 Jahre aktives Singen Hans Autsch und Karl-Heinz Falk sowie für 50 Jahre Heinrich Beetz aus. Peter betonte dabei, dass die Sänger eine soziale Verantwortung in der Gesellschaft übernommen hätten.

Unterhaltsame Beiträge

Das muntere Programm eröffnete der Gastgeber mit "Lasst uns beginnen" und mit "Stimmt ein in unser Lied", wobei unter der Leitung des Dirigenten Karl-Jürgen Schmölzing die Sangeskunst gelungen demonstriert wurde. Chöre der Nachbarschaft traten auf, so auch die Männer aus Neuses an den Eichen, die unter anderem mit "Wer recht in Freuden" und im zweiten Teil mit "Ein Bier" bewiesen, dass unter der Leitung von Wilfried Steinert Gesang fröhlich und unbeschwert gelebt werden kann. Auch der gemischte Chor aus Großheirath-Buchenrod, geleitet von Horst Angermüller, bot klangvoll mit "Freude spendet uns das Leben" und "Koal si bila mala Mare", einer dalmatischen Volksweise, unterhaltsame Beiträge.

Andrea Pachsteffl präasentierte eine reine Frauengruppe, die "JoChoS" aus Seßlach, die unter den Ohrwurm von Peter Maffay "Ich wollte nie erwachsen sein" und "Jenseits der Träume" so aufgelockert sangen, dass keine Langeweile aufkam. Ein anderer Farbtupfer war die Bläsergruppe der Stadtkapelle Seßlach, deren Musiker mit blank geputzten Instrumenten "Auf der Vogelwiese" oder die Polka "Mit Lust auf Blasmusik" zum Besten gaben, geführt von Michael Bauer. Rhythmisches Klatschen drang ihnen entgegen. Fehlen durften auch nicht zwei gemeinsam mit dem Publikum gesungene Kanons, die Schmölzing gekonnt steuerte. Den einfühlsamen Schlusspunkt setzte der Gastgeber mit "Musik erfüllt die Welt".