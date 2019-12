Ruhestörung in der Nacht: Lauter Streit hält Mehrfamilienhaus wach

Polizeieinsatz: Die Coburger Polizisten wurden am Dienstagmorgen (10. Dezember 2019) gegen zwei Uhr zu einem nächtlichen Einsatz wegen Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus in die Weidacher Straße gerufen. Ein lauter Streit aus der Wohnung einer 27-Jährigen hielt das ganze Haus wach, wie die Polizei mitteilt.

27-jährige Ruhestörerin erwartet eine Anzeige

Die 27-Jährige wurde von einer Bewohnerin des Hauses auf den übermäßigen Lärm aufmerksam gemacht. Dies nützte nichts und so wurde schließlich die Polizei verständigt. Mehrere Bewohner, die wegen des Lärms nicht schlafen konnten, nahmen die Polizisten in Empfang.