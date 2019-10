Rödental vor 34 Minuten

Überfall

Rödental: Überfall auf Lottogeschäft - Maskierter bedroht Angestellte mit Schusswaffe

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend ein Lottogeschäft in Rödental im Landkreis Coburg überfallen. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Die Polizei sucht nun Zeugen in dem Fall.