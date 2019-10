Überfall auf Lottogeschäft in Rödental (Landkreis Coburg): Maskierter bedroht Mitarbeiterin mit Schusswaffe und fordert Geld. Bereits am 9. Oktober 2019 hat ein bislang unbekannter Täter ein Lottogeschäft im oberfränkischen Rödental überfallen. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Nun hat die Polizei die Videoaufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht. Man erhoffe sich dadurch Hinweise auf den Täter.

Bewaffneter Überfall auf Lottogeschäft in Rödental: Unbekannter erbeutet Zigaretten und Bargeld

Dieser hatte am Mittwochabend gegen 18 Uhr das Geschäft am Bürgerplatz betreten. Er bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Die Beschäftigte händigte dem Räuber aus der Kasse Bargeld aus.