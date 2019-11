Schulschwänzerinnen in Oberfranken erwischt: Am Dienstagmorgen (19.11.2019) rief eine 14-Jährige bei der Mittelschule in Rödental (Kreis Coburg) an, berichtet die Polizei. Sie meldete ihre Schwester und sich krank. Die Schulleitung fragte daraufhin bei der Mutter nach, diese wusste von nichts.

Die Schule rief die Polizei. Eine Streife fand die beiden Mädchen in einem denkbar schlechten Versteck. Sie saßen hinter einer Mauer auf dem Nachbargrundstück. Anschließend wurden die beiden Mädchen von der Polizei in die Schule gebracht.

Vor rund einem Jahr löste ein Achtjähriger einen Polizeieinsatz aus, nur weil er an einem freien Tag zur Schule gehen wollte.