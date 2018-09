Robert Reiter: verliebt in das Thema Landschaft

Kann man ein Künstlerleben besichtigen? Man kann -im Fall von Robert Reiter zumindest teilweise. Denn in seiner neuen Werkstatt-Galerie lädt Reiter bei freiem Eintritt ein zum Gang durch sein Leben, sein Künstlerleben. Kunst und Leben - bei Reiter ist beides nicht zu trennen. Denn seine Kunst erzählt von dem, was ihn fasziniert hat - sein Leben lang: Landschaften und Architektur.

Orte zum Wiederfinden

In seiner Werkstatt-Galerie gewährt Robert Reiter ab Mitte September Einblicke in sein gesamtes Künstlerleben. Auf rund 250 Quadratmetern soll in Wechselausstellungen ein facettenreicher Querschnitt seines Schaffens sichtbar werden. "Alles Europa - Orte zum Wiederfinden" lautet das Motto der Eröffungsausstellung.

Seit rund 15 Jahren hat Reiter seine künstlerische Werkstatt in einer ehemaligen Rattanfabrik in Untersiemau aufgeschlagen. "Den Umzug habe ich nicht bereut", sagt er: "Hier gibt es reichlich Platz" - Platz für Werkstatt und Materiallager. Für Ausstellungen freilich fehlte ihm der Raum - bislang. Denn in seiner Werkstatt stapeln sich die Bilder vorangegangener Ausstellungen auf Regalen oder lehnen an den Wänden. Hunderte von Bildern. "Genau gezählt habe ich sie nicht". Kreatives Durcheinander und sorgfältig sortierte Ordnung begegnen sich in Reiters Werkstatt, die er partout nicht Atelier nennen will: "Das klingt irgendwie so großbürgerlich."

Indirekte Beleuchtung

Vor rund einem Jahr hat Reiter eine Halle der ehemaligen Rattanfabrik zusätzlich gemietet und Stück für Stück für seine Zwecke als Werkstattgalerie fit gemacht - Wände gestrichen, indirekte Beleuchtung für gleichmäßiges Licht eingebaut und mit einem Schreiner eine raffinierte Lösung gefunden, um Betonsäulen durch eine Ummantelung mit Holztafeln in Ausstellungswände zu verwandeln.

Mit den Augen des Künstlers

Reiter, der viele Jahrzehnte als Kunstpädagoge an Coburger Gymnasien gearbeitet hat, war als Künstler immer ein Wanderer. Reiter war viel unterwegs - im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Mit den Augen des Künstlers hat er Landschaften erkundet, hat sie künstlerisch verwandelt und gestaltet - auf Papier und Leinwand oder gerne auch auf aufgeschnittenen Säcken, die er oft als Malgrund verwendet. In seinem Lagerraum stapeln sich diese Säcke zu Tausenden - Säcke, die ihre eigenen Geschichten erzählen, noch bevor der Künstler sie in Rahmen als Malgrund aufgezogen hat.

Nach Santiago de Compostela

Auf Pilgerspuren zog es Reiter in die Ferne - nach Santiago de Compostela und nach Olevano, nach Asciano und nach Velez Blanco. Aber auch die nähere Umgebung hat es Reiter angetan. Reiter, der in Preßburg, dem heutigen Bratislava geboren wurde, aber längst im Coburger Land heimisch geworden ist.

Fotografisches Skizzenbuch

In einem Regal mit kleinen Holzkisten in seiner Werkstatt stapelt Reiter Fotos - fotografische Momentaufnahmen seiner Wanderungen, die ihn seit vielen Jahren bevorzugt in den Süden Europas, immer wieder aber auch quer durch Franken geführt haben. Chronologisch fein säuberlich sortiert, bewahrt Reiter diese Fotos auf. "Ich zeichne beim Wandern und ich fotografiere", sagt er: "Warum schließlich sollte ich dieses Medium nicht als modernes Skizzenbuch verwenden?"

ICE-Brücke im Bau

In Zeiten, in denen ein Künstler im raschen Wechsel der Moden und Trends durchaus die Orientierung verlieren kann, hat Reiter eine ganz und gar unverwechselbare künstlerische Handschrift gefunden und bewahrt. Das gilt für seine Gemälde, von denen er in seiner Werkstattgalerie rund 150 zeigt. Das gilt aber auch für seine Radierungen mit ihren energischen Linien, von denen in Untersiemau rund 40 zu sehen sein werden. Sie zeigen vor allem die Umgebung Untersiemaus, wo Reiter längst heimisch geworden ist. Auch die ICE-Brücke bei Weißenbrunn hat Reiter im Bau künstlerisch festgehalten.

Vermeintliches Paradies

Das Thema Landschaft fasziniert Reiter bis heute - Landschaft nicht als vermeintliches Paradies, sondern als durch Menschen veränderter Ort. "Landschaft erzählt von der Kulturgeschichte des Menschen", sagt Reiter - einschließlich der technischen Bauwerke, die sie markant verändert haben.

Die südliche Landschaft hat es Reiter ganz besonders angetan. Denn in ihr ist die geologische Beschaffenheit oft viel besser sichtbar als in nördlicheren Breiten, wo die Landschaft meist übergrünt ist.

Kunst in Ruhe betrachten

Wer Kunst betrachtet, braucht Zeit und Muße - und Platz, um Gemälde nicht mit der Nase an der Leinwand, sondern mit gebührendem Abstand zu betrachten. Und wer will, kann sich beim Betrachten ausruhen und Platz nehmen auf Rattansesseln.

Aus dem Leben eines Künstlers

Eröffnung Werkstattgalerie Untersiemau, Querstraße 7, Eröffnung Samstag, 15. September, 14 Uhr, geöffnet zunächst bis 14. Oktober, samstags und sonntags 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung (Tel. 09565/562). Eintritt frei Robert Reiter, 1932 geboren, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München und wirkte bis zu seiner Pensionierung viele Jahrzehnte als Kunsterzieher an Coburger Gymnasien. Als freischaffender Künstler ist er mit einer Vielzahl von Ausstellungen hervorgetreten. Als Kunstpädagoge war er bis 1995 an Coburger Gymnasien tätig (Alexandrinum, Ernestinum). Initiator Reiter initiierte 1970 die Gründung des Gerätemuseums des Coburger Landes in der Alten Schäferei in Ahorn. Werke Reiters befinden sich beispielsweise in den Kunstsammlungen der Veste Coburg, in den Staatssammlungen Stuttgart in in den Kunstbeständen der Stadt Oudenaarde.