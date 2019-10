"Rising Stars" gastieren bei den Coburger Musikfreunden

Das Konzert steht unter dem Motto "Podium junger Künstler international" und wird von der Kulturabteilung der Stadt Coburg unterstützt.

Das Lazarus String Quartet ist ein junges Ensemble der Berliner Musikszene mit Wurzeln aus der ganzen Welt. Im Jahr 2007 wurde es von Studierenden der University of Canterbury in Neuseeland gegründet, seit 2011 residiert es in Berlin. Mittlerweile haben die vier jungen Musiker - Mayumi Kanagawa (USA/Japan), Violine, Jos Jonker (Niederlande), Violine, Albin Uusijärvi (Schweden), Viola, und Alice Gott (Neuseeland), Violoncello - bereits in renommierten Sälen und Festivals gespielt, wie St-Martin-In-The-Fields London, Salle Gaveau Paris und dem Heidelberger Frühling. Mayumi Kanagawa war darüber hinaus erst im Januar mit dem Pianisten Ido Ramot in Coburg zu hören.

"Rising Stars" haben deshalb die Musikfreunde das Konzert in ihrem Programmheft betitelt.

Auf dem Programm stehen jetzt das Quartett B-Dur Opus 18,6 von Ludwig van Beethoven, das 2. Quartett Béla Bartók sowie das Quartett Es-Dur KV 428 von Wolfgang Amadeus Mozart. Damit geht der aktuelle Zyklus sämtlicher Streichquartette Bartóks in seine vierte Runde.

Die Quartette Beethovens und Mozarts erklangen zuletzt in entsprechenden Zyklen, die aber schon einige Jahre zurückliegen. Die Präsentation der Streichquartette Beethovens wurde vor 15 Jahren, der Mozartzyklus 2017 vollendet.

Der Eintritt ist für Mitglieder, Schüler und Studenten frei, eine Gästekarte kostet 25 Euro (Weitere Infos: www.musikfreunde-coburg.de).red