Die Jugendschautanzmannschaft der "Effect's" und die beiden Jugendtanzmariechen Finia Mathes und Melina Meißner hatten sich für die süddeutsche Meisterschaft qualifiziert, die am Samstag in Hof stattfand.

Die Jugendmannschaft - in dieser Session als kleine Roboter kostümiert - zeigte ihren Schautanz "Schraube locker, oder was?". Die ausgezeichnete und energiereiche Performance zog Jury und Publikum in ihren Bann. Als die Jury die 432 Punkte zückte, gab es vor Freude kein Halten mehr.

Die Mädchen mussten nun noch zwei weitere Auftritte von Konkurrenten abwarten, ob ihr bis dahin erreichter erster Platz auch wirklich erhalten blieb. Am Ende waren es aber drei Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, und die kleinen "Roboter" durften sich über den wohlverdienten Titel Süddeutscher Meister freuen, der zum ersten Mal in der "Effect's"-Geschichte erzielt wurde.

Das Trainerteam der "Effect's" ist völlig überwältigt von dieser Leistung.

Melina und Finia waren stolz und glücklich, es überhaupt bis hierher geschafft zu haben, war es doch ihre erste süddeutsche Meisterschaft, an der sie teilnahmen. Aber Melina setzte noch einen drauf: Ihr wunderschöner Tanz reichte für Platz vier und sie qualifizierte sich damit, genau wie die kleinen "Roboter", für die deutsche Meisterschaft in zwei Wochen in Braunschweig.

Die "Effect's"-Junioren- und Ü 15-Mannschaften bestreiten ihre süddeutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende ebenfalls in Hof.red