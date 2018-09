Richtfest im Wohnpark "Am Callenberg" in Coburg

Der Arbeiter-Samariter-Bund Coburg hat Anfang der Woche im Wohnpark "Am Callenberg im Weitramsdorfer Ortsteil Weidach Richtfest gefeiert. Im April nächsten Jahres sollen die ersten Menschen in das Haus mit 24 Pflegeappartements, 14 betreuten Wohnungen und die Tagespflege einziehen. Das viergeschossige Gebäude "ist das letzte große Haus, das der ASB hier baut", sagte der Vorsitzende der Hilfsorganisation, Hans-Joachim Lieb. Der Landkreis Coburg sei durch die vielfältigen Betreuungs- und Wohnangebote für ältere Menschen "eine Modellregion für Deutschland". Ein weiteres Element werde die Tages- und Nachtpflege sein, "die bundesweit ein Novum darstellt", so Lieb. Wie ASB-Geschäftsführer Thomas Schwesinger mitteilte, sei die Nachfrage an betreutem Wohnen ungebrochen und sehr groß.

Für den 28. September kündigte Hans-Joachim Lieb den symbolischen ersten Spatenstich für betreutes Wohnen in Ebersdorf bei Coburg an. Die große Herausforderung in den nächsten Jahren werde es sein, ausreichend Fachkräfte für die Pflege zu gewinnen. Denn der Bedarf steige weiter.

"Ein Glücksfall für die Gemeinde"

Wolfgang Bauersachs, Bürgermeister von Weitramsdorf, unterstrich angesichts der demografischen Entwicklung der Gesellschaft die Bedeutung derartiger Einrichtungen. Bei den ersten Gesprächen zum Wohnpark "Am Callenberg" vor zwei Jahren habe sich kaum jemand vorstellen können, dass "hier so etwas entsteht". Den Wohnpark bezeichnete Bauersachs "als Glücksfall für die Gemeinde".

"Frohe helle Hoffnung haben, wünschen wir nun im Voraus, einen schönen Lebensabend da in diesem neuen Haus", sagte Zimmermeister Erik Thiel in seinem Richtspruch, bevor er traditionell je ein Glas auf den Bauherrn, die Gäste des Richtfestes und die Bauhandwerker leerte und in die Tiefe warf.

30 barrierefreie Einfamilienhäuser mit Betreuungskonzept, drei Dutzend Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen, 14 Zwei-Zimmerwohnungen im Haupthaus des ASB, 23 Appartements für Menschen mit Pflegebedarf und eine Tagespflege für 25 Gäste sind insgesamt in dem Wohnpark vorgesehen. Das zentrale Quartiershaus kann von allen Menschen des Wohnparks "Am Callenberg" genutzt werden. Dort gibt es auch ein Freizeitangebote und bald einen Mittagstisch. Das Konzept sieht neben der hausärztlichen Versorgung und einer physiotherapeutischen Praxis auch ein Café, eine Bushaltestelle sowie Einkaufsmärkte in direkter Nachbarschaft vor.