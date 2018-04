Reste einer bronze- bis eisenzeitlichen Siedlung im künftigen Untersiemauer Gewerbegebiet Nord

Waren auch ein paar Scherben von Milchtöpfen oder Spuren von Pfostenbauten zu verzeichnen, gab es alles in allem "keine atemberaubenden Funde" festzustellen. Trotzdem seien diese Feststellungen in Beziehung auf die Bevölkerungsentwicklung von immenser Bedeutung, referierte Archäologe Julian Decker von ITV Bamberg zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebiets Nord in Untersiemau hatte die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Coburg eine bauvorgreifende archäologische Untersuchung für das 49 000 Quadratmeter große Areal beauftragt. Mit den Ergebnissen könne indirekt auf die Qualität bereits zerstörter Baudenkmäler zurückgeschlossen werden. Für die Untersuchung seien insgesamt fünf in Ost-West-Richtung verlaufende Sondagestreifen von etwa vier Meter mal 220 Meter Größe ausgehoben worden, berichtete Decker. Die freigelegte Fläche wurde präpariert und festgestellte Befunde wurden wissenschaftlich dokumentiert.



"In Siemau ist es schön"

Es hätten sich - entgegen der Vermutung, so der Experte, keine neolithischen Befunde ergeben. Es handele sich vielmehr um Reste einer bronze- bis eisenzeitlichen Siedlung (etwa 1000 bis 200 v. Chr.). Dazu entdeckte man einige Häuserreste des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit (15. bis 18. Jahrhundert). Inzwischen konnten die untersuchten Flächen bereits zur Fortführung der Bauarbeiten frei gegeben werden. Der wissenschaftliche Bericht soll nach Auswertung der Dokumentation noch im Frühsommer fertig gestellt sein. "Eines kann man bereits jetzt feststellen", resümierte Bürgermeister Rolf Rosenbauer (CSU), "den Menschen war es früher schon bewusst, dass es in Siemau schön ist!"



Gemeinderat beschließt Bau der Senioren-Wohnanlage

Der Bau einer Senioren-Wohnanlage kann voraussichtlich demnächst in Angriff genommen werden. Nach langer Diskussion beschloss der Gemeinderat den Entwurf der sechsten Änderung des Bebauungsplanes "Ortszentrum Untersiemau" sowie die öffentliche Auslegung für die dritte Änderung des Flächennutzungsplans in diesem Bereich, jeweils gegen eine Stimme. Nach gründlichen Besprechungen der Bedenken von Anwohnern und der Bedingungen, die Träger öffentlicher Belange für den Bau stellen, reiften am Donnerstag bei der Sitzung im Rathaussaal die Beschlüsse.

Aber bis es soweit war, wurde um das Umfeld heftig diskutiert. Schließlich soll es sich bei der Wohnanlage um ein 100 Meter langes, 40 Meter breites, dreigeschossiges Bauwerk mit 47 Wohneinheiten handeln. Gerhard Lehrfeld (SPD) machte sich für die dort lebenden Bürger zwischen Pyramidenweg und Neuer Heimat stark. Er habe sich zwar schon immer in der Gemeinde etwas für Senioren gewünscht, doch diese geplanten Ausmaße hätten ihn schon etwas überrascht, meinte er: "Die Anlage ist in diesem Bereich etwas zu groß und stellt einen Fremdkörper dar!" Deshalb stimmte er auch gegen diese Form des Vorhabens. Bürgermeister Rolf Rosenbauer (CSU) warb allerdings für Verständnis für den Betreiber der Anlage, der noch immer nicht genannt wurde: "Hier spielt die Wirtschaftlichkeit eine große Rolle."



Man sei auf jeden Einwand eingegangen, so Rosenbauer, um die Bedenken der Bürger zu zerstreuen. So habe man den Baukörper Richtung Nordwesten verschoben, um mehr Luft zu den Wohnhäusern zu bekommen. Dadurch könne im östlichen Bereich ein Park angelegt werden. Im westlichen Teil verbleibe es bei der Anlage von zusätzlichen Parkflächen. Insgesamt sollen so in diesem Bereich 35 Parkplätze entstehen, kündigte der Bürgermeister an. Das Gremium diskutierte über die Bedenken und suchte Lösungen, soweit wie möglich. Angesprochene Punkte waren unter anderem Lärmbelästigung und erhöhtes Verkehrsaufkommen.



Beschlossen wurden auch im Anschluss für das Gewerbegebiet Nord die Teil-Erschließungsmaßnahmen sowie die Erschließung zwischen Pyramidenweg und Neuer Heimat mit der Vergabe der Arbeiten. Nach Auswertung der eingegangenen Angebote erhält ein Eisfelder Unternehmen in der Variante "Alternativpositionen Bodenverbesserung Bindemittel" zum Preis von 851.000 Euro den Auftrag. Als Straßennamen für das Gewerbegebiet Nord bis zum Kreisverkehrsplatz CO 28/CO 12 wählten die Räte den Namen "Straßäcker".

Über einen Namen für die Verbindungsstraße zwischen Pyramidenweg und Neue Heimat wurde in der anschließenden nichtöffentlichen Sitzung verhandelt.



Gemeinderat in Kürze:

Stöppach-Ost: Der Gemeinderat beschloss die erste Änderung des Bebauungsplanes "Stöppach-Ost".

Untersiemau-Bus: Es werden Angebote für die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeugs (für neun Personen) eingeholt. Dieses soll unter anderem den alten Untersiemau-Bus ablösen. Ein Austausch soll 2019 vorgesehen werden.

Bauleitplanung I: Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans B 91, Gewerbegebiet "An der Zeil II" der Stadt Lichtenfels, erhebt Untersiemau keine Einwände.

Bauleitplanung II: Zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Bad Staffelstein werden von Untersiemau keine Einwände erhoben.