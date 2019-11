Reichlich Applaus für Coburger "Carmen" mit GMD-Kandidat Harish Shankar

Denn am Pult des Philharmonischen Orchesters stand einer von drei Kandidaten für die Nachfolge von Roland Kluttig als Coburger Generalmusikdirektor. Harish Shankar, der sich bereits Mitte Oktober als Konzertdirigent sehr überzeugend vorgestellt hatte, wurde am Ende mit reichlich Beifall bedacht.

Zur Coburger GMD-Suche

Kandidaten-Trio Drei Aspiranten bewerben sich um die Nachfolge von Roland Kluttig als Coburger Generalmusikdirektor. Mitte bis Ende Januar soll die Entscheidung gefallen sein unter diesen drei Kandidaten: Harish Shankar, Moritz Gnann und Daniel Carter. Ausblick Das letzte ausstehende Konzert-Dirigat übernimmt Moritz Gnann. Er dirigiert das Concertino am Samstag, 14. Dezember, 11 Uhr, im Landestheater sowie das 3. Sinfoniekonzert am Sonntag, 15. Dezember, 18 Uhr, und am Montag, 16. Dezember, 20 Uhr.

