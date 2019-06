Regiomed lässt die Stadt Coburg warten

Das Sanierungsgebiet II und IV umfasst die Steinwegvorstadt und die nördliche Innenstadt. Darin enthalten ist auch die frühere Hauptpost an der Hindenburgstraße, einschließlich des Betriebshofes, der an den Lohgraben grenzt. Der Regiomed-Klinikverbund will dort ein betreutes Wohnen für Senioren bauen.

Allerdings hatte und hat der Klinikverbund angesichts seines Defizits andere und weitaus dringlichere Baustellen zu bearbeiten. So mag es zu erklären sein, dass entscheidende Unterlagen von Regiomed fehlen, um den städtebaulichen Wettbewerb zur Planung der Freianlagen in Steinweg, Gerber- und Schenkgasse sowie im Lohgraben und in angrenzenden Gebieten auf den Weg zu bringen.

Unmutsbekundungen

Der Bau -und Umweltsenat reagierte am Freitag höchst ungehalten über die Verzögerung und legte nun einige Parameter fest. "Unabhängig davon, ob Regiomed dann umplanen muss oder nicht", brummelte CSB-Stadtrat Hans-Heinrich Ulmann. Für die Wählergruppe pro Coburg forderte Peter Kammerscheid, dass die Festlegungen auch im Beschluss festgehalten werden. Das passierte dann auch einstimmig. "Wir wollen ja dort mal fertig werden", stimmte SPD-Stadtrat Andreas Gehring in den allgemeinen Unmut ein.

"Eigentlich wollten die jetzt schon bauen und im nächsten Jahr fertig sein", erläuterte Ullrich Pfuhlmann von der Wohnbau. Daher wurde das Grundstück aus dem Sanierungsgebiet erst einmal herausgenommen, später aber wieder aufgenommen. Die städtebaulichen Vorgaben waren im April vergangenen Jahres erläutert und an den Klinikverbund übergeben worden. Schließlich handelt es sich bei dem Gelände "um das Herzstück des Sanierungsgebietes", sagte Ullrich Pfuhlmann. Selbstverständlich will sich die Stadt sinnvollerweise mit ihrem städtebaulichen Wettbewerb mit dem Regiomed-Projekt abstimmen. Darauf besteht auch die Regierung von Oberfranken.

Realisierungswettbewerb vertagt

Der Medizinkonzern hatte 2018 ein Vergabeverfahren veranstaltet, um ein Planungsbüro zu finden. Für den Januar 2019 waren die Unterlagen in Aussicht gestellt worden. "Dieser Termin wurde von Regiomed mit dem Hinweis abgesagt, dass noch keine Unterlagen vorlägen", hieß es am Freitag in der Sitzung des Bau- und Umweltsenats. Das Preisgericht hat den Realisierungswettbewerb für die Freianlagenplanung deshalb auf den Herbst vertagt.

"Der jetzige Planungsstand von Regiomed für die Entwicklung des Postareals ist zu unkonkret", hieß es weiter. Nach den Kenntnissen von Ullrich Pfuhlmann von der Wohnbau hält der Klinikverbund an der Senioreneinrichtung fest, allerdings seien die Prioritäten angesichts der finanziellen Probleme aktuell wohl anders.

Baumreihe soll erhalten bleiben

SPD-Stadtrat Gehring ergänzte, man stelle bei dem Klinikverbund zurzeit alles auf den Prüfstand. Pro-Coburg-Stadtrat Kammerscheid merkte an, "mir ist da schon der Kamm geschwollen, als vor zwei Wochen das gesamte Preisgericht für den Städtebauwettbewerb umsonst zusammengekommen war".

Die Baumreihe am früheren Posthof sowie die abgrenzende Mauer entlang des Lohgrabens will die Stadt unbedingt erhalten. Außerdem schrieb der Bausenat fest, bis zum 1. August solle der Klinikverbund eine aussagekräftige umfassende Vorentwurfsplanung liefern. Darin müsse die Lage des geplanten Gebäudes mit einem Abstand von fünf Metern zu der Baumreihe eingezeichnet sein. Ein Grundriss mit der späteren Nutzung der öffentlichen Flächen (Eingänge, Café/Gastronomie) sowie die geplanten Öffnungen und Blickbeziehungen wurde ebenfalls angefordert.