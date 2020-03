Regelung zur Notbetreuung für Kinder im Landkreis Coburg

Ab kommenden Montag bis voraussichtlich Sonntag, 19. April, besteht ein Betreuungsverbot in allen Einrichtungen der Kinderbetreuung und Heilpädagogischen Tagesstätten. Darauf weist das Landratsamt Coburg in einer Pressemitteilung hin. Ausnahmen gelten für Kinder, wenn deren Eltern in Bereichen der sogenannten "kritischen Infrastruktur" - zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeheime, Polizei, Feuerwehr - tätig sind. Selbstverständlich gelten auch hierfür die üblichen Regelungen, wie es in der Mitteilung heißt: Die Kinder dürfen keine Krankheitssymptome zeigen, keinen Kontakt zu infizierten Personen gehabt haben oder in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sein.

Im Landratsamt Coburg haben, wie es weiter in der Mitteilung heißt, die Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend, Familie und Senioren seit Freitag mit allen Einrichtungen beziehungsweise Eltern Kontakt aufgenommen und den, der Regelung entsprechenden, Bedarf ermittelt. So sei sichergestellt, dass für jedes gemeldete Kind im Landkreis Coburg, dessen Eltern zu den genannten Berufsgruppen zählen, ein Notbetreuungsplatz in seiner Einrichtung zur Verfügung steht.

Eltern aus Stadt und Landkreis Coburg, die Fragen oder Probleme haben, können sich an die eigens eingerichtete Hotline unter Telefon 09561/514-2230 oder 09561/514-2231 wenden.