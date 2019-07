Realschule Coburg II entlässt 103 Schüler

Mit Wehmut verabschiede er 103 Schüler der Klassen 10 a bis 10 e, sagte Klaus Reisenweber, der Direktor der Realschule CO II, in seiner Abschiedsrede. Die kurzweilige und feierliche Abschlussfeier der CO II war musikalisch geprägt und fand im Kongresshaus in Coburg statt. 102 Schüler gingen mit der Mittleren Reife von der Schule. Viele hätten sich ins Zeug gelegt, sogar aufs Samba-Fest verzichtet und sich lieber über ihre Bücher gesetzt.

In der Prüfungszeit, die sieben Tage dauerte, seien die Schüler sehr angespannt gewesen, die Lehrkräfte aber auch, aber die Stimmung sei von Tag zu Tag besser geworden, erzählte Reisenweber.

Zehn der 102 Schüler, die die Prüfungen bestanden haben, können sich über eine 1 vor dem Komma in ihrem Abschlusszeugnis freuen. Sie wurden vom Schulleiter und der Elternbeiratsvorsitzenden Nicole Blinzler besonders geehrt. Es sind Nadja Fischer mit der Note 1,36 (10 b), Lena Hofmann mit 1,36 ( 10 d), Johanna Tranziska mit 1,45 (10 b), Lisa Wohlmacher mit 1,55 (10 a), Marie Lorenz mit 1,64 (10 b), Lara Eller mit 1,91 (Klasse 10 d), Noah Falk, David Gruhn, Maxima Roppelt (alle Klasse 10 b, alle Durchschnitt 1,91) und Julika Schuhmann mit 1,92 (Klasse 10 e).

Wie es weiter geht

Acht Schüler wollen in den nächsten Jahren ein Gymnasium besuchen und 30 gehen weiter auf die Fachoberschule. Viele Schulabgänger hätten sich aber auch für eine Ausbildung entschieden, was den Schulleiter freute, besonders der Umstand, dass sich einige Absolventen für einen einen altehrwürdigen Handwerksberuf entschieden hätten. "Nicht immer ist ein Abitur der goldene Weg zum beruflichen Glück", betonte der Schulleiter.

"Ihr könnt stolz auf euch sein", sagte Landrat Sebastian Straubel. Nun, nach der Schulzeit, warteten neue Ziele und Herausforderungen auf die Schulabgänger. Für den Landkreis sei es ein großes Anliegen, in die Schulen und damit in die Zukunft zu investieren.

Die Schülersprecher Josephine Wittmann, Leni Rüttinger und Jule Weixler blickten mittels bekannter Musiktitel auf ihre Schulzeit zurück. Klaus Reisenweber zeichnete zusammen mit Schuldirektorin Stefanie Berg vier Schüler für ihr besonderes Engagement aus und hielten eine Laudatio auf jeden. So haben Marie Braugart, 10 c, und Josephine Wittmann, 10 d, den künstlerischen Bereich in der Schule und darüber hinaus bereichert. Sie sind im Landestheater bei der Veranstaltung "Jugend spielt für Jugend" aufgetreten. Sandro Bauer und Laurenz Rebhan, beide aus der Klasse 10 a, haben sich im technischen Bereich engagiert und waren für die Ton- und Lichttechnik verantwortlich.

Die Entlassfeier wurde von den sieben Musikern des Bläserensembles sowie von den zehn Stimmen des Schulchores und von der Lehrerband festlich umrahmt. Josephine Wittmann spielte eine Eigenkomposition am Klavier und begleitete Marie Baumgart bei ihrem Sologesang.

Schulleiter Klaus Reisenweber zeigte sich beim Festakt zufrieden mit den Leistungen der Schüler, die in fünf Klassen den Weg zur mittleren Reife geschafft haben.

Die Absolventen der CO II

Klasse 10a: Sandro Bauer, Eric Büschel, Robin Faber, Lukas Groß, Leon Hackl, Jannik Klug, Patrick Kraus, Tom Metz, Michelle Nierychlo, Ben Pfeffer, Laurenz Rebhan, Dominic Schmied, Manuel Schultheiß, Timo Seufferth, Max Sollfrank, Josias Stegner, Nils Stolle, Simon Totzauer und Lisa Wohlmacher. Klasse 10b: Johannes Blinzler, Noah Falk, Nadja Fischer, Daniel Gerber, David Gruhn, Ronja Hoyer, Jan Langguth, Marie Lorenz, Maxima Roppelt, Aaron Schilling, Lukas Stang und Johanna Tranziska. Klasse 10c: Marie Bauer, Marie Braungart, Melissa Eichler, Linda Engelke, Antonia Fladt, Leonie Frank, Sidney Gatterfeld, Sabrina Geuther, Mia Herr, Mahdi Hosseini, Ralf Jakoby, Vincent Jochum, Louis Klimek, Marie Kraus, Marie Langguth, Jenny Mücke, Julia Richter, Jennifer Riegert, Lukas Rösch, Leni Rüttinger, Gürkan Sahan, Leon Scheler, Sophie Schoder, Robin Suffa-Friedel, Luna Walther, Selina Wanner und Greta-Marie Wessels. Klasse 10d: Anna Dammenhayn, Niklas De la Fuente Fernandez, Lara Eller, Marie Fischer, Luca Forkel, Dominik Gerstenlauer, Kathrin Gleichmann, Leon Gunsenheimer, Niklas Heß, Lena Hofmann, Madleen Kempinski, Salvatore Maiorca, Serena Maiorca, Carina Paustian, Alina Piekny, Luisa Scheler, Julian Sigmund, Theresa Sollmann, Isabell Sommer, Maike Vogel, Jule Weixler, Josephine Wittmann, Vanessa Wolf und Emely Zülsdorf. Klasse 10e: Hannah Angermüller, Viktoria Balabai, Nele Berwind, Lukas Blinzler, Tabitha Bublick, Johannes Dötzer, Paul Ehmann, Jan Faber, Valeria Hager, Julius Hein, Lio Kempf, Romina Lokay, Christina Maar, Sarah Petryczka, Anna Schmölzing, Julika Schuhmann, Leon Stadlmeyer, Anna Taschek, Kerim Tutak und Theresa Werner.